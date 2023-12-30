Правоохранители получили доступ к видео с камер в ТЦ Новосибирска

Сотрудники МВД и ФСБ получили доступ к камерам видеонаблюдения в крупных торговых центрах Новосибирска. Такое разрешение выдал правоохранителям губернатор Андрей Травников, подписав соответствующее постановление.

В документе говорится, что до 1 февраля 2024 года администрации и службы безопасности 20 ТЦ должны предоставить беспрепятственный доступ к камерам в реальном времени оперативникам МВД и ФСБ. Все записи будут передаваться через систему «Безопасный город». Это сделано, в первую очередь, для обеспечения общественной безопасности и предотвращения террористических угроз.

― Все требования законодательства о защите информации будут соблюдены, ― отметили в правительстве региона.

В списке торговых центров значатся: «Галерея Новосибирск», «Аура», «Сибирский молл», «Роял парк», «Сан-Сити», «Мега», «Голден парк» и другие.

В 2023 году в Новосибирске было установлено более тысячи видеокамер, которые подключены к системе «Безопасный город». Больше половины из них — биометрические. Система помогла в раскрытии нескольких десятков преступлений, выявить более 160 преступников и найти шесть человек, пропавших без вести.

Правоохранители, между тем, отмечают, что пока программа работает не на полную мощность.

― Система еще не до конца проработана. Чаще всего нам приходится по старой и проверенной схеме самостоятельно доставать видео с камер на местах преступлений. Обходим самостоятельно все объекты, изымаем кадры, которые могут быть полезны для расследования, ― поделился с Infopro54 действующий оперативник.

Ранее редакция писала, что в Новосибирске установлено более 300 камер, подключенных к биометрической системе «Визирь».