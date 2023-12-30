На трассах Новосибирской области 30 декабря ограничили движение

В Новосибирской области ограничено движение пассажирского и грузового транспорта на трассах.

Сибуправдор и территориальное управление автомобильных дорог предупреждают, что из-за неблагоприятных погодных условий, гололеда, сильного ветра и плохой видимости возникнут сложности на следующих участках.

― С 6:00 до 10:00 30 декабря временно ограничено движение на трассе Р-254 «Иртыш» в границах Новосибирской области, с 947 по 1454 км. С 2:30 до 10:00 ограничено движение на автодороге К-17Р «Новосибирск — Кочки – Павлодар», ― сообщает ГИБДД по Новосибирской области.

Время ограничений может быть увеличено, если погода не наладится.

Госавтоинспекторы напоминают водителям о соблюдении скоростного режима и дистанции, а также рекомендуют воздержаться от выполнения опасных маневров.