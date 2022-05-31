Не принимайте скоропалительных решений во время турбулентности

Мир и экономика сегодня стремительно меняются, а значит, и бизнес-процессы необходимо переделывать, корректировать, видоизменять. Или все оставить как есть и твердо следовать выбранной стратегии? Каждый владелец бизнеса думает по-своему, и у каждого есть свои аргументы. А консультанты всех стран единодушны в одном: не принимайте скоропалительных решений, но действуйте гибко, по ситуации. «Бизнес-стратегия сейчас — инструмент или трата времени?» — об этом шла речь на майском заседании «Клуба Директоров».

— Финансовая стратегия компании выстраивается под общую стратегию, и все остальные инструменты тоже зависят от генеральной корпоративной стратегии, — напомнила бизнес-ментор, эксперт по системам управления для бизнеса, экс-генеральный директор Сибирского офиса консалтинговой компании «ИНТАЛЕВ» Марина Гусева. — Сегодня генеральная стратегия необходима как никогда, и когда она есть, то менять ее при изменениях рынков проще, чем когда стратегии не было совсем.

По мнению эксперта, сегодня в условиях неопределенности надо действовать быстро, мгновенно видеть изменения и тренды, подстраиваться под них. Она рассказала про 5 базовых стратегий в кризис, а также про основные инструменты стратегического планирования. Спикер и участники также отмечали, что важно четко продумать механизмы и способы реализации стратегического плана, иначе любая стратегия станет просто картиной на мониторе.

Генеральный директор парк-отеля «Хвоя» Олег Ермишкин рассказал про свой путь в выборе стратегических инструментов и подходов. Его выбор — квантовая стратегия. Этот подход помог предпринимателю четко и ясно обозначить все фокусы и приоритеты бизнес-процессов, позволил успешно и гибко реагировать на неопределенность и постоянные изменения в мире.

Владелец бренда «Фермер-центр» Илья Сухарев погрузил директоров в мир ритейла. По его словам, ритейл — это «кровавый океан». Игроки этого рынка, с одной стороны, используют супергибкие стратегии, с другой — действуют осторожно и проверенными способами.

— Пандемия усилила розничные продуктовые магазины, и теперь стоит вопрос: куда идти розничным предпринимателям, которых стало в разы больше. Стратегии в ритейле — сложные и очень специфические, и без четкого направления здесь невозможно выжить, — констатирует Сухарев.

Опытом управления бизнесом в фитнес-индустрии поделилась управляющий фитнес-клуба «X-Fit Плаза» Ольга Колмакова.

— В Новосибирске 400 фитнес-зон, 200 бассейнов, а вовлеченность людей в спорт всего 3%,— рассказала она. — Фитнес сегодня провел цифровую трансформацию бизнеса, начиная с CRM, браслетов, мобильных приложений, заканчивая системами аналитики, видеоаналитики, сайта, гибридных фитнес-продуктов, системы «умный дом». Все это активно присутствует в фитнесах. Для этого компания вырабатывала стратегию, учитывала все современные и прогнозируемые аспекты. А еще стратегия фитнес-индустрии очень гибкая, сегодня направленная на все различные типы клиентов. При этом фитнес продается только очно: никаких интернет-продаж, что накладывает свои нюансы на управление продажами.

Директор компании ITConstruct Роман Петров открыл некоторые секреты в стратегиях IT-индустрии. Он также отметил, что IT-рынок называют «красным океаном», так как в этой сфере работают десятки тысяч конкурентов, включая фрилансеров, причем у 95% отсутствует УТП (уникальное торговое предложение). Однако другие бизнесы видят IT-индустрию как самую доходную и простую отрасль.

— Основные сложности стратегий здесь: человеческие ресурсы, так как «у всех сырье, а у нас — зарплаты»; невозможность часто менять цены для клиентов — рынок не поймет; есть в IT-компаниях и дотируемые направления, без которых работать с клиентом нереально, — перечисляет Петров. — Поэтому в кризисах и неопределенностях мы действуем аккуратно, стратегию пересматриваем осторожно.

Эксперт также назвал 5 базовых стратегий, которых в кризис придерживается его компания:

убирай ненужные расходы, следи за дебиторской задолженностью, отказывайся от невыгодных проектов, не раздувай штат, оптимизируй клиентский портфель.

Следующее заседание финальное заседание 6 сезона «Клуба Директоров» пройдет 30 июня 2022 года.

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