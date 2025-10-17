Рекламодателям

«Бизнесу не удастся уйти “в тень”»: эксперты VIP-club оценили корпоративные риски и налоговые новации

  • 17/10/2025, 14:32
Автор: Юлия Данилова
«Бизнесу не удастся уйти “в тень”»: эксперты VIP-club оценили корпоративные риски и налоговые новации
Предпринимателям также рекомендовали провести аудит систем управления, оптимизировать расходы и позаботиться о профильных юристах

Налоговые сюрпризы 2026

На октябрьской экспертной сессии Общественного объединения VIP-club по традиции были рассмотрены наиболее актуальные проблемы, которые сегодня волнуют бизнес.

сооснователь VIP-club Елена Потапова

— Самой больной темой ожидаемо стали налоги. Выступление на эту тему вызвало аншлаг и больше всего вопросов, — открывая встречу, констатировала сооснователь VIP-club Елена Потапова.

Партнер адвокатского бюро «Гребнева и партнеры», налоговый адвокат Юлия Золотовская рассказала об основных направлениях налоговой реформы, которая ожидает новосибирских предпринимателей в 2026 году, а также поделилась инсайдами московской конференции, где выступали представители ФНС России.

Партнер Адвокатского бюро «Гребнева и партнеры», налоговый адвокат Юлия Золотовская

— Ключевые изменения в налоговом законодательстве связаны со ставкой НДС, потому что это самый легко администрируемый налог. Часть предпринимателей заявляют, что после повышения НДС они уйдут «в тень». Я бы хотела вам напомнить, что самая крупная IT-компания в России сегодня — это ФНС. Никакой другой компании даже не снились объемы финансирования, которое налоговая направляет на онлайн-кассы, маркировку, АСУ КНД и т.д. Мы стали настолько прозрачны, что говорить о какой-либо «тени» уже не приходится. Ее уже не существует. Именно поэтому у бизнеса осталось буквально 2,5 месяца до грядущих изменений. За это время нужно оценить, как изменения повлияют на компанию, оценить налоговую нагрузку и принять решение, что делать, — рассуждает эксперт.

По ее словам, для решения этой задачи эффективна модель финансового планирования налогов. Этот инструмент позволяет учитывать большое количество параметров и очень быстро реагировать на все текущие изменения.

Юлия Золотовская

Юлия Золотовская также не исключила, что в долгосрочных планах ФНС ― избавить бизнес от общераспространенных льгот, а это означает, что «упрощенки» в том виде, в котором в России ее очень любили, скорее всего, не будет.

— Государство приняло решение резать хвост у этой кошки по частям и сейчас снижает порог выручки для «упрощенцев» с 60 до 10 млн рублей в год. В ФНС подчеркивают, что не против льгот для бизнеса, но хотят предоставлять их адресно, точечно, поэтому появляется такое понятие, как реестровость льгот. Если вы попали в какой-то реестр правительства, то вам будет предоставлена пониженная ставка, льготные тарифы по страховым взносам и так далее. Если нет — увы, — констатировала налоговый адвокат.

VIP-club

Бизнес-система в управлении

Основатель и генеральный директор консалтинговой компании «Баринов Консалтинг Групп» и «Школы управления» Денис Баринов отметил, что в нынешней ситуации компаниям нужно провести серьезный аудит ключевых бизнес-процессов и системы управления. В частности, акцентировал внимание на ошибках управления бизнес-системой и ловушках, к которым они ведут.

Основатель и генеральный директор консалтинговой компании «Баринов Консалтинг Групп» и «Школы управления» Денис Баринов

— Наш опыт показывает: чтобы изменения в управлении приняла команда, их должно принять первое лицо компании. В такой ситуации крайне важны инструменты, помогающие собственникам и топ-менеджменту это делать, — заявил эксперт.

Он также привел примеры, чем отличается взгляд на бизнес со стороны предпринимателя и владельца крупной компании:

Для предпринимателя бизнес — это дело:

  • Как заработать больше?
  • Как масштабировать дело?
  • Как все должно работать, чтобы дело успешно развивалось?

Для владельца компании, бизнес, прежде всего, ― актив:

  • Как быть уверенным в состоянии актива и дивидендов? Какие критерии для этого нужны? Как их собрать и проверить?
  • Как тратить на управление активами минимум времени и при этом не беспокоиться о дивидендах?
  • Где взять генерального директора (ГД), способного управлять активом, и как убедиться, что он именно такой?

—  Бизнес-система — это система, которая реализует возможность обратить бизнес-модель в деньги. При этом не каждая компания может быть устойчивой бизнес-системой, выдержать уход крупного заказчика, повышение налогов, ошибки в стратегии и т.д., — рассуждает Баринов.

Консалтер

Консалтер назвал четыре ключевые функции полной бизнес-системы, необходимые для того, чтобы она работала как часы:

  • Основной бизнес-процесс (ОБП) — выполняет производство и сбыт продукта компании ее клиенту, формирует выручку компании.
  • Функция обеспечения ресурсами (инфраструктура) — обеспечивает систему (в первую очередь ― ОБП) необходимым запасом ресурсов для функционирования.
  • Функция безопасности — обеспечение безопасности деятельности системы от внешних рисков.
  • Функция развития бизнес-модели (БМ) — обеспечение системы целями и возможностями для развития функций ОБП через актуализацию БМ.

Ключевой ошибкой гендиректора эксперт при этом назвал неверные требования к себе, к составу системы и функциям исполнителей.

Новые эксперты Объединения VIP-club

Новые эксперты Объединения VIP-club

По традиции на каждом клубном заседании представляют новых участников VIP-club. К встрече они готовят срез по рынкам, на которых работают.

Учредитель компании «Е-КОМ ТРЕЙДИНГ», серийный предприниматель в сфере электронной коммерции на маркетплейсах Богдан Банников рассказал о специфике торговли на онлайн-площадках.

Учредитель компании «Е-КОМ ТРЕЙДИНГ», серийный предприниматель в сфере электронной коммерции на маркетплейсах Богдан Банников

— Я вышел на электронную площадку в 2019 году, и весь товар, представленный в онлайне, у меня выкупили по цене в 3 раза выше максимального розничного предложения. Это не уникальный случай ― в электронной торговле есть свои правила и секреты.

По данным аналитических агентств, рынок маркетплейсов, его оборот будет активно расти до 2027 года, и только потом динамика начнет замедляться. К 2030 году на маркетплейсах будет совершаться треть от всех покупок по всем группам товаров, — дал прогноз эксперт.

При этом, по его словам, комиссии маркетплейсов уже сегодня составляют около 50% в цене товара, также ужесточаются требования площадок к селлерам.

— Мы приближаемся к американским нормам Amazon, который берет комиссию в размере 50−60% стоимости товара. Кроме того, потребители стали прогрессивнее. У них растут требования к качеству, скорости доставки. Это следует понимать тем, кто хочет выходить на онлайн-площадки со своим товаром, — пояснил Банников.

Богдан Банников

Он подчеркнул, что не все производители сегодня готовы работать на маркетплейсах, так как не понимают, что такое электронная коммерция, ценовой контроль и маркетинговая политика. Из-за этого очень многие бренды ушли из онлайна, хотя их товары были хорошие и качественные.

— Если компания хочет работать на онлайн-площадке, то она должна быть гибкой, быстро меняться, перестраиваться, пересматривать свой ассортимент. Нужно понимать нюансы законодательства, налогообложения и рекламы, технологические нюансы, — предостерег Богдан Банников.

В состав VIP-club вошла управляющий партнер адвокатского бюро «Гребнева и партнеры», известный адвокат Ирина Гребнева.

управляющий партнер адвокатского бюро «Гребнева и партнеры», известный адвокат Ирина Гребнева

Она рассказала, что юридический рынок Новосибирска — это рынок множества ярких звезд и маленьких компаний. Свои услуги на этом рынке в регионе предлагают около 2 тысяч компаний, в реестре адвокатов Новосибирской области состоят более 2 тысяч человек ― и все обеспечены работой.

— Сегодня очень многие люди страдают определенным юридическим шовинизмом. Вы думаете, если у вас есть хорошие юристы, то вам можно все? Я вас разочарую — нет! В некоторых ситуациях даже хорошие юристы не помогут, потому нужно «видеть берега» и обращаться к специалистам вовремя, а не тогда, когда уже «все случилось», — пояснила Гребнева.

Она прокомментировала, почему для бизнеса сегодня важно иметь возможность обратиться к юристам с самыми разными компетенциями.

— Очень многие предприниматели говорят, что у них есть юрист, которому они доверяют, поэтому к другим они обращаться не будут. Но когда возникает какая-то узкая проблема, начинается поиск уникального и желательно самого известного специалиста.

Ирина Гребнева

Сейчас такой подход не работает. Да, у вас должен быть свой близкий, поверенный юрист, но если у вас регулярный бизнес, то вы должны работать с юристами, отвечающими за регулярные процессы в самых разных направлениях. И список этих направлений постоянно расширяется в связи с изменениями и ужесточениями в законодательстве, пересмотром налогов, расширением уголовной практики в отношении предпринимателей, потребностью в защите интеллектуальной собственности, в том числе на международных рынках, вопросами наследства, корпоративных отношений и прочим, — рассуждает Ирина Гребнева.

Гребнева

При этом собирать пул юристов самостоятельно достаточно сложно, так как уйдет много времени, пока они научатся эффективно работать вместе. В такой ситуации целесообразнее сотрудничать с компаниями, где уже есть сработавшаяся команда профессионалов.

— При этом не нужно надеяться, что сторонний специалист заменит ваш юридический отдел. Речь идет, скорее, о советниках, которые должны быть рядом с вами в кризисных ситуациях, при разработке стратегии и т.д., — резюмировала Гребнева.

Arrow
Arrow
Slider

 

Ранее редакция сообщала о том, что за 30 лет VIP-club стал профессиональным экспертным сообществом. Участники Объединения заявили, что готовы активизировать работу с властью в поиске практических решений для развития города

Фото предоставлены VIP-club. Автор фото: Николай Мелонов

935

Рубрики : Бизнес

Регионы: Сибирь Россия Новосибирск

Теги : управление бизнесом сообщество предпринимателей налоги ВИП-клуб VIP-club


1
0

СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения электронную почту: infopro54@yandex.ru

История Новосибирска
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Константин Стародубцев: По «серому» импорту в Новосибирск повезли бытовую и мототехнику

Константин Стародубцев: По «серому» импорту в Новосибирск повезли бытовую и мототехнику

Таможенники предупреждают, что несертифицированные товары могут быть крайне опасны для покупателей
Все материалы
История Новосибирска
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
В Новосибирске на выходных ожидаются ночные морозы
17/10/25 15:00
Общество
«Бизнесу не удастся уйти “в тень”»: эксперты VIP-club оценили корпоративные риски и налоговые новации
17/10/25 14:32
Бизнес
Поставщик медизделий из Перми сорвал поставку в кожвендиспансер Новосибирска
17/10/25 14:00
Бизнес Медицина
Два подростка провалились под лед в Новосибирске
17/10/25 13:00
Общество
Студенты НГТУ получили улучшенный интернет
17/10/25 12:40
Технологии
В Новосибирске сорвались четыре контракта на закупку антигололедных реагентов
17/10/25 12:00
Бизнес Власть Город
В Новосибирской области стартовал проект «Сильные духом: неизвестные героини»
17/10/25 11:56
Социальное предпринимательство
Жителей Новосибирска предупредили о мошенниках-охотниках за биометрией
17/10/25 11:00
Общество
Чиновница и риэлтор под Новосибирском похитили деньги, выделенные на детей-сирот
17/10/25 10:30
Власть Недвижимость Общество Право&Порядок
Новосибирск похвалили за увеличение объема переработки мусора
17/10/25 10:00
Бизнес Власть Общество
Российские банки повысили ставки по рублевым вкладам
17/10/25 9:30
Финансы
В Новосибирске восстанавливают систему доверенных врачей для чернобыльцев
17/10/25 9:00
Медицина Общество
Музейно-выставочный год Новосибирска обошёлся без летних каникул
16/10/25 19:00
Город Культура Общество
Сибирская строительная неделя-2026: как выставка помогает бизнесу расти и развиваться в нестабильные времена
16/10/25 18:46
Недвижимость
Новосибирская область получит 312 млн на расселение аварийного жилья
16/10/25 18:30
Власть Недвижимость
Эмоции на бумаге и в смартфоне: россияне фиксируют не только факты, но и чувства
16/10/25 18:10
Технологии
Депутат Госдумы Аксененко предложил запустить в России профессиональную ипотеку
16/10/25 18:00
Власть Недвижимость Общество
Экологичный розжиг котлов: Ростехнадзор рассмотрит новую технологию СГК
16/10/25 17:53
Бизнес
В России предложили штрафовать за склонение к аборту на 800 тысяч рублей
16/10/25 17:00
Власть Общество
«Ермак» на линии метро: губернатор оценил новый подвижной состав Новосибирска
16/10/25 16:15
Власть
Популярное
Новосибирцам рассказали, как выбрать «правильный» мёд
10/10/25 10:30
Педагог из Новосибирска назвал необычные подарки на День учителя
2/10/25 17:45
Психолог из Новосибирска назвала важный фактор при принятии решения о браке
30/09/25 17:30
Лунный календарь для любителей комнатных растений на октябрь 2025
29/09/25 12:11
Косметолог из Новосибирска рассказала об особенностях ухода за кожей лица осенью
22/09/25 17:30
Жительница Новосибирска продает автограф Гарри Поттера за 15 тысяч рублей
22/09/25 14:15
Новости компаний
Энергетики повысили надежность электроснабжения почти в 40 населенных пунктах НСО
17/10/25 9:54
Банк Уралсиб запустил для бизнеса сервис мгновенных переводов физлицам
17/10/25 9:10
Карта «120 дней на максимум» Уралсиба – в Топ-4 кредитных карт с большим лимитом
16/10/25 9:26
Новосибирские энергетики завершили реконструкцию электросетей в п. Тулинском
14/10/25 9:40
Банк Уралсиб повысил ставки по вкладам «Доход»
13/10/25 9:07
Управляющий Банком Уралсиб в Новосибирске получил благодарность Поискового движения России
9/10/25 9:10

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Регистрационный номер СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика
© 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+ Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×

Поиск по автору:

×
Октябрь 2025
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Сен    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
×






Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно







Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска
Сайт использует файлы Cookie и сервисы сбора технических параметров сеансов посетителей. Пользуясь сайтом, вы выражаете согласие с политикой обработки персональных данных и применением данных технологий.
Принять