«Бизнесу не удастся уйти “в тень”»: эксперты VIP-club оценили корпоративные риски и налоговые новации

Налоговые сюрпризы 2026

На октябрьской экспертной сессии Общественного объединения VIP-club по традиции были рассмотрены наиболее актуальные проблемы, которые сегодня волнуют бизнес.

— Самой больной темой ожидаемо стали налоги. Выступление на эту тему вызвало аншлаг и больше всего вопросов, — открывая встречу, констатировала сооснователь VIP-club Елена Потапова.

Партнер адвокатского бюро «Гребнева и партнеры», налоговый адвокат Юлия Золотовская рассказала об основных направлениях налоговой реформы, которая ожидает новосибирских предпринимателей в 2026 году, а также поделилась инсайдами московской конференции, где выступали представители ФНС России.

— Ключевые изменения в налоговом законодательстве связаны со ставкой НДС, потому что это самый легко администрируемый налог. Часть предпринимателей заявляют, что после повышения НДС они уйдут «в тень». Я бы хотела вам напомнить, что самая крупная IT-компания в России сегодня — это ФНС. Никакой другой компании даже не снились объемы финансирования, которое налоговая направляет на онлайн-кассы, маркировку, АСУ КНД и т.д. Мы стали настолько прозрачны, что говорить о какой-либо «тени» уже не приходится. Ее уже не существует. Именно поэтому у бизнеса осталось буквально 2,5 месяца до грядущих изменений. За это время нужно оценить, как изменения повлияют на компанию, оценить налоговую нагрузку и принять решение, что делать, — рассуждает эксперт.

По ее словам, для решения этой задачи эффективна модель финансового планирования налогов. Этот инструмент позволяет учитывать большое количество параметров и очень быстро реагировать на все текущие изменения.

Юлия Золотовская также не исключила, что в долгосрочных планах ФНС ― избавить бизнес от общераспространенных льгот, а это означает, что «упрощенки» в том виде, в котором в России ее очень любили, скорее всего, не будет.

— Государство приняло решение резать хвост у этой кошки по частям и сейчас снижает порог выручки для «упрощенцев» с 60 до 10 млн рублей в год. В ФНС подчеркивают, что не против льгот для бизнеса, но хотят предоставлять их адресно, точечно, поэтому появляется такое понятие, как реестровость льгот. Если вы попали в какой-то реестр правительства, то вам будет предоставлена пониженная ставка, льготные тарифы по страховым взносам и так далее. Если нет — увы, — констатировала налоговый адвокат.

Бизнес-система в управлении

Основатель и генеральный директор консалтинговой компании «Баринов Консалтинг Групп» и «Школы управления» Денис Баринов отметил, что в нынешней ситуации компаниям нужно провести серьезный аудит ключевых бизнес-процессов и системы управления. В частности, акцентировал внимание на ошибках управления бизнес-системой и ловушках, к которым они ведут.

— Наш опыт показывает: чтобы изменения в управлении приняла команда, их должно принять первое лицо компании. В такой ситуации крайне важны инструменты, помогающие собственникам и топ-менеджменту это делать, — заявил эксперт.

Он также привел примеры, чем отличается взгляд на бизнес со стороны предпринимателя и владельца крупной компании:

Для предпринимателя бизнес — это дело:

Как заработать больше?

Как масштабировать дело?

Как все должно работать, чтобы дело успешно развивалось?

Для владельца компании, бизнес, прежде всего, ― актив:

Как быть уверенным в состоянии актива и дивидендов? Какие критерии для этого нужны? Как их собрать и проверить?

Как тратить на управление активами минимум времени и при этом не беспокоиться о дивидендах?

Где взять генерального директора (ГД), способного управлять активом, и как убедиться, что он именно такой?

— Бизнес-система — это система, которая реализует возможность обратить бизнес-модель в деньги. При этом не каждая компания может быть устойчивой бизнес-системой, выдержать уход крупного заказчика, повышение налогов, ошибки в стратегии и т.д., — рассуждает Баринов.

Консалтер назвал четыре ключевые функции полной бизнес-системы, необходимые для того, чтобы она работала как часы:

Основной бизнес-процесс (ОБП) — выполняет производство и сбыт продукта компании ее клиенту, формирует выручку компании.

Функция обеспечения ресурсами (инфраструктура) — обеспечивает систему (в первую очередь ― ОБП) необходимым запасом ресурсов для функционирования.

Функция безопасности — обеспечение безопасности деятельности системы от внешних рисков.

Функция развития бизнес-модели (БМ) — обеспечение системы целями и возможностями для развития функций ОБП через актуализацию БМ.

Ключевой ошибкой гендиректора эксперт при этом назвал неверные требования к себе, к составу системы и функциям исполнителей.

Новые эксперты Объединения VIP-club

По традиции на каждом клубном заседании представляют новых участников VIP-club. К встрече они готовят срез по рынкам, на которых работают.

Учредитель компании «Е-КОМ ТРЕЙДИНГ», серийный предприниматель в сфере электронной коммерции на маркетплейсах Богдан Банников рассказал о специфике торговли на онлайн-площадках.

— Я вышел на электронную площадку в 2019 году, и весь товар, представленный в онлайне, у меня выкупили по цене в 3 раза выше максимального розничного предложения. Это не уникальный случай ― в электронной торговле есть свои правила и секреты.

По данным аналитических агентств, рынок маркетплейсов, его оборот будет активно расти до 2027 года, и только потом динамика начнет замедляться. К 2030 году на маркетплейсах будет совершаться треть от всех покупок по всем группам товаров, — дал прогноз эксперт.

При этом, по его словам, комиссии маркетплейсов уже сегодня составляют около 50% в цене товара, также ужесточаются требования площадок к селлерам.

— Мы приближаемся к американским нормам Amazon, который берет комиссию в размере 50−60% стоимости товара. Кроме того, потребители стали прогрессивнее. У них растут требования к качеству, скорости доставки. Это следует понимать тем, кто хочет выходить на онлайн-площадки со своим товаром, — пояснил Банников.

Он подчеркнул, что не все производители сегодня готовы работать на маркетплейсах, так как не понимают, что такое электронная коммерция, ценовой контроль и маркетинговая политика. Из-за этого очень многие бренды ушли из онлайна, хотя их товары были хорошие и качественные.

— Если компания хочет работать на онлайн-площадке, то она должна быть гибкой, быстро меняться, перестраиваться, пересматривать свой ассортимент. Нужно понимать нюансы законодательства, налогообложения и рекламы, технологические нюансы, — предостерег Богдан Банников.

В состав VIP-club вошла управляющий партнер адвокатского бюро «Гребнева и партнеры», известный адвокат Ирина Гребнева.

Она рассказала, что юридический рынок Новосибирска — это рынок множества ярких звезд и маленьких компаний. Свои услуги на этом рынке в регионе предлагают около 2 тысяч компаний, в реестре адвокатов Новосибирской области состоят более 2 тысяч человек ― и все обеспечены работой.

— Сегодня очень многие люди страдают определенным юридическим шовинизмом. Вы думаете, если у вас есть хорошие юристы, то вам можно все? Я вас разочарую — нет! В некоторых ситуациях даже хорошие юристы не помогут, потому нужно «видеть берега» и обращаться к специалистам вовремя, а не тогда, когда уже «все случилось», — пояснила Гребнева.

Она прокомментировала, почему для бизнеса сегодня важно иметь возможность обратиться к юристам с самыми разными компетенциями.

— Очень многие предприниматели говорят, что у них есть юрист, которому они доверяют, поэтому к другим они обращаться не будут. Но когда возникает какая-то узкая проблема, начинается поиск уникального и желательно самого известного специалиста.

Сейчас такой подход не работает. Да, у вас должен быть свой близкий, поверенный юрист, но если у вас регулярный бизнес, то вы должны работать с юристами, отвечающими за регулярные процессы в самых разных направлениях. И список этих направлений постоянно расширяется в связи с изменениями и ужесточениями в законодательстве, пересмотром налогов, расширением уголовной практики в отношении предпринимателей, потребностью в защите интеллектуальной собственности, в том числе на международных рынках, вопросами наследства, корпоративных отношений и прочим, — рассуждает Ирина Гребнева.

При этом собирать пул юристов самостоятельно достаточно сложно, так как уйдет много времени, пока они научатся эффективно работать вместе. В такой ситуации целесообразнее сотрудничать с компаниями, где уже есть сработавшаяся команда профессионалов.

— При этом не нужно надеяться, что сторонний специалист заменит ваш юридический отдел. Речь идет, скорее, о советниках, которые должны быть рядом с вами в кризисных ситуациях, при разработке стратегии и т.д., — резюмировала Гребнева.

Ранее редакция сообщала о том, что за 30 лет VIP-club стал профессиональным экспертным сообществом. Участники Объединения заявили, что готовы активизировать работу с властью в поиске практических решений для развития города.