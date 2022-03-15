Инсулинсодержащие препараты в Новосибирске подорожали на 34%

— С 1 по 14 марта у нас сформировалась дефектура (дефицит) по отдельным группам инсулиносодержащих препаратов как импортного, так и отечественного производства. В последнее время отмечаем рост спроса на препараты для лечения щитовидки. Но мы считаем, что эта дефектура несистемная, и занимаемся ее восполнением, — заявил на оперативном совещании в мэрии Новосибирска директор муниципального предприятия «Новосибирская аптечная сеть» Дмитрий Гришунин.

В частности, он отметил, что по инсулиносодержащим препаратам 90% приходятся на льготное обеспечение граждан и госпитальный блок, и только 10% в структуре потребления занимали аптечные сети.

— У нас был двухмесячный запас по этим препаратам с учетом небольшого потребления, но при повышенном спросе эти позиции стали дефицитны. Мы провели встречи с поставщиками и производителями, и на текущей неделе ожидается поступление инсулинсодержащих препаратов от двух иностранных производителей, — добавил он. — Мы присутствовали на совещании в Минздраве области, и там сообщалось, что количество обращений за выпиской рецептурных инсулинсодержащих препаратов не увеличилось, то есть дефицита на них нет. Люди просто запасаются ими впрок.

При этом Гришунин признал, что цены на инсулинсодержащие препараты выросли на 34% — за счет повышенного спроса, а также импортных поставок.

В целом, по его словам, на сегодняшний день 41% препаратов в муниципальной аптечной сети приходится на отечественные и 59% — на импортные. Обычное соотношение — 50/50. Перекос в сторону импортных лекарств связан с резком спросом на эти препараты в данный момент. Говоря о динамике спроса, Гришунин также отметил, что с начала марта 2022 года спрос на лекарственные препараты в муниципальной аптечной сети вырос на 38% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года и на 20% — по сравнению с обычной ситуацией 2022 года. С 1 по 14 марта в сети было приобретено препаратов на 108 млн рублей, поставлено в сеть на 95 млн рублей. По отечественным препаратам, с учетом сегодняшнего спроса, запас составляет 60 дней, по импортным — 44 дня.

— По ходовым позициям мы планируем увеличить запас до 3 месяцев, но пока не получается из-за повышенного спроса. При этом никаких писем от поставщиков и производителей о прекращении поставок, изменении режима отгрузок из-за эмбарго к нам не поступало, — сообщил Дмитрий Гришунин.

На сегодняшний день рост цен по всей номенклатуре лекарственных препаратов в сети муниципальных аптек составил 11%, без учета инсулиносодержащих препаратов — 6-7%.

Начальник департамента социальной политики мэрии Новосибирска Ольга Незамаева отметила, что в коммерческих аптечных сетях ситуация более сложная. По ее словам, об этом недавно шла речь на совещании у замгубернатора Сергея Семки.

— Коммерческие сети значительно закредитованы. Муниципальная аптечная сеть недавно погасила все кредиты и у нас устойчивое положение, — пояснила Незамаева. — Ажиотажа в нашей аптечной сети нет. Если мы не можем в момент удовлетворить спрос, то фиксируем его и при поступлении препаратов приглашаем граждан, чтобы они выкупили лекартства. Единственное, для сохранения цен при работе с поставщиками и производителями нам пришлось перейти от отсроченного платежа к оплате день в день.

Дмитрий Гришунин добавил, что в социальных аптеках сети (12 филиалов) наценка на лекарственные препараты составляет не более 6%, на прочий ассортимент — 10%. С социальной наценкой также можно приобрести препараты онлайн.

По данным Гришунина, сегодня на долю муниципального предприятия «Новосибирская аптечная сеть» приходятся 35-40% новосибирского рынка в структуре заказов и отгрузок от дистрибьюторов.