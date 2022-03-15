Железные дороги Финляндии не пустят к себе российские вагоны

По сообщению «Ъ», об этом говорится в письме вице-президента VR Group по коммерции Эльяса Койстинена заместителю гендиректора ОАО РЖД Алексею Шило.

Также в нем сообщается, что временно прекращается прием грузов «Уралхима», «Уралкалия», «Еврохима», «Северстали», «Тольяттиазота» и «Томет» и принадлежащих им транспортных средств. Причина не указана, но основной владелец «Северстали» Алексей Мордашов попал в санкционные списки ЕС 28 февраля («Северсталь» уже остановила экспорт в ЕС), 9 марта в них были добавлены и также на тот момент бывшие собственники «Еврохима» Андрей Мельниченко и «Уралхима» и «Уралкалия» Дмитрий Мазепин.

Господин Мельниченко с тех пор перестал быть бенефициаром компании, Дмитрий Мазепин продал 52% в «Уралхиме», сохранив неконтрольный пакет в 48%, и ушел с поста его гендиректора. «Уралхим» контролирует «Уралкалий» и с февраля — «Тольяттиазот». VR Group объявила о прекращении связей с ОАО РЖД, кроме необходимых для трансграничного общения, еще 1 марта.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны.