Новосибирские ученые улучшили программу для прогнозирования извлекаемых запасов нефти

Ученые Новосибирского государственного технического университета НГТУ НЭТИ совместно с компанией «Татнефть» дополнили уникальную программную систему EPSILON новыми алгоритмами анализа данных, которые помогают принимать управленческие решения различного уровня. Совместно с учеными в разработке программы в рамках гранта Министерства образования и науки РФ участвовали специалисты Альметьевского государственного нефтяного института, ТатНИПИнефти, Центра обслуживания бизнеса «Татнефти» и КНИТУ-КАИ, пояснила пресс-служба института.

Внутренние топливные ценности. Что с будет с ценами на бензин и газ? Использование таких технологий обеспечивает повышение точности прогнозирования извлекаемых запасов нефти. Алгоритм работает на основе так называемых исторических данных, т.е. это данные о добыче за предыдущие годы, а также на основе данных, характеризующих скважины и месторождения (типы почв, глубина и др.), — рассказал декан факультета прикладной математики и информатики НГТУ НЭТИ Владимир Тимофеев.

По его словам, интеграция разработанных алгоритмов в состав программной системы EPSILON значительно расширила возможности последней, а также обеспечила формирование более корректной основы для принятия решений о способах и инструментах повышения эффективности добычи нефти.