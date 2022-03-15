Новосибирские ученые улучшили программу для прогнозирования извлекаемых запасов нефти

Ученые Новосибирского государственного технического университета НГТУ НЭТИ совместно с компанией «Татнефть» дополнили уникальную программную систему EPSILON новыми алгоритмами анализа данных, которые помогают принимать управленческие решения различного уровня. Совместно с учеными в разработке программы в рамках гранта Министерства образования и науки РФ участвовали специалисты Альметьевского государственного нефтяного института, ТатНИПИнефти, Центра обслуживания бизнеса «Татнефти» и КНИТУ-КАИ, пояснила пресс-служба института.
По его словам, интеграция разработанных алгоритмов в состав программной системы EPSILON значительно расширила возможности последней, а также обеспечила формирование более корректной основы для принятия решений о способах и инструментах повышения эффективности добычи нефти.
Фото pixabay.com — Mediamodifier
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