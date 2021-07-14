УФАС: Рост цен на овощи связан с сезонностью и увеличением себестоимости

В магазинах Новосибирской области в последнее время наблюдается резкий рост цен на овощную продукцию. В некоторых магазинах цена за килограмм моркови доходит до 200 рублей. И это при том, что у самих производителей и на оптовом рынке овощи продаются по более скромным ценам.

К примеру, у аграриев в октябре 2020 года, перед закладкой в овощехранилища, картофель продавался по цене 7-8 рублей за кг, к Новому году он подорожал до 10 рублей, а к апрелю 2021-го цена выросла до 25 рублей за кг. Цена на капусту за осень-зиму-весну не поднялась, и ее сельхозпроизводители все это время продавали по 7 рублей за кг. Цена на морковь в мае дошла до 15 рублей, свеклы — до 18 рублей.

По статистике ТЦ «Хилокский», оптовые цены на овощи в середине июня были следующие: максимальные оптовые цены на капусту доходили до 17 рублей за кг (+128% за год), на морковь — 64 рубля за кг (+47% за год), на свеклу — 70 рублей за кг (+318,7%), на лук — 24 рубля за кг (+17,6%).

По данным Росстата, на июнь 2021 года средние потребительские цены в регионе на картофель составляли 62,7 рубля за кг (в июне 2020-го — 41,8 рубля за кг), капусту белокочанную — 38,3 рубля (25,5), лук — 30,6 рубля (32), свеклу — 87 рублей (36,6), морковь — 68,7 рубля (35,8), чеснок — 195 рублей (206), огурцы — 112 рублей (83), помидоры — 118 рублей (107), свежую зелень — 580 рублей за кг (нет данных).

— Российские рынки плодоовощной продукции являются конкурентными. В системе оптово-розничной торговли овощами и фруктами осуществляет деятельность значительное количество предприятий, которые в подавляющем большинстве случаев не занимают доминирующего положения, — говорится в ответе на запрос редакции из УФАС, подписанном замруководителя управления Дмитрием Сухоплюевым.

По версии УФАС, рост стоимости овощей, в том числе моркови и свеклы, обусловлен ростом себестоимости продукции — увеличением затрат на покупку семян, удобрений и препаратов для борьбы с вредителями, а также ростом цен на хранение продукции.

— Кроме того, изменение цен носит сезонный характер и повторяется ежегодно — в период весны-начала лета исчерпываются запасы урожая прошлого года, в то время как массовый сбор нового урожая еще не начат. В это время в продажу поступает продукция импортного производства, что также приводит к росту розничных цен, — добавил Дмитрий Сухоплюев.

В УФАС предложили сообщать информацию о фактах завышения розничных цен на социально значимые продукты питания в магазинах сетевой торговли на горячую линию.

По данным 2ГИС в рубрике «овощи» в Новосибирске зарегистрированы 1040 компаний, в «продажа овощей» — около 600.