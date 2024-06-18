Интерес к путешествиям по Новосибирской области у туристов растет

По словам министра экономического развития Новосибирской области Льва Решетникова, в первом квартале текущего года турпоток в регионе вырос на 16,5% по сравнению с минувшим годом.

С января по март регион посетили почти 380 тысяч туристов, при этом более 220 тысяч туристов останавливались в отелях и гостиницах.

Отмечается, что самые длительные поездки совершают медицинские туристы, чтобы оздоровиться в санаториях Новосибирской области. Такая поездка, как правило, длится дольше 10 дней. При этом наибольшее число туристов приезжает из соседних регионов и Москвы.

Чаще всего туристы предпочитают посещать Новосибирск, знакомиться с сибирской кухней, ездить в зоопарк, совершать речные прогулки, ходить в НОВАТ и гостить в Академгородоке. Также популярны санаторий «Озеро Карачи», Сузун-завод, Бердские скалы и озеро Чаны, а также деревни и поселки со своей историей.

Напомним, в Послании Федеральному Собранию президент России поставил задачу увеличить турпоток по стране до 140 млн человек в год, а вклад туризма в ВРП — до 5%. Достичь этих целей помогает региональная госпрограмма «Развитие туризма в Новосибирской области», утвержденная Правительством региона, и федеральные средства по нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства».