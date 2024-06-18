Тела двух человек нашли в припаркованной машине в Новосибирске

В Новосибирске следователи начали проверку по факту обнаружения тел двух мужчин в автомобиле. Об этом сообщили в СК по Новосибирской области.
По словам очевидцев, автомобиль с телами стоял на улице Ленинградской в Октябрьском районе города. Жуткая вонь вызвала беспокойство у местных жителей, и они вызвали полицию.
Сейчас выясняются все обстоятельства и причины этой трагедии. Однако следов насильственной смерти не обнаружено.
Ранее редакция сообщала о том, что вломившийся в дом псевдополицейский грозился расправиться с соседями.
Источник фото: Инцидент Новосибирск.
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