Тела двух человек нашли в припаркованной машине в Новосибирске

В Новосибирске следователи начали проверку по факту обнаружения тел двух мужчин в автомобиле. Об этом сообщили в СК по Новосибирской области.

По словам очевидцев, автомобиль с телами стоял на улице Ленинградской в Октябрьском районе города. Жуткая вонь вызвала беспокойство у местных жителей, и они вызвали полицию.

Сейчас выясняются все обстоятельства и причины этой трагедии. Однако следов насильственной смерти не обнаружено.

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