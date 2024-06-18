«Леруа Мерлен» сменит бренд на «Лемана про» в магазинах Новосибирска

«Леруа Мерлен» официально сменила название и продолжит работу под брендом «Лема́на ПРО» (Lemа́na PRO). Об этом сообщает пресс-служба компании. Ребрендинг будет идти поэтапно. Он коснется вывесок магазинов, транспорта, униформы сотрудников и других элементов нового корпоративного стиля.

— Дизайн сайта и приложения будет обновлен уже в ближайшее время в соответствии с новым фирменным стилем и логотипом. Первые магазины будут обновлены до конца 2024 года. Полностью ребрендинг будет завершен в 2025 году, — подчеркивают в компании.

Как пишет ТАСС, со ссылкой на источник в компании, организационные изменения и сокращения не планируются. Все гипермаркеты, дарксторы и распределительные центры компании продолжат свою работу в прежнем режиме.

В «Коммерсанте» уточнили, что новое название компании на латинице — Lemana Pro — отражает ее ключевые приоритеты. «Lе» происходит от слова «Leader» (лидер), «Ма» — от французского «Maison» («дом»), «Nа» — от «Nature» (экологическая и социальная ответственность). Часть названия «Pro» указывает на фокус компании на профессионалах в области строительства и обустройства дома.

Напомним, в марте 2023 года французская компания Leroy Merlin объявила о намерении продать все свои магазины в России. Её передадут локальному менеджменту, такое решение приняла владелец — французская группа ADEO, сообщала пресс-служба компании.

Напомним, Leroy Merlin открыла бизнес в России в 2005 году. По данным СПАРК, выручка ООО «Леруа Мерлен Восток» в 2021 году превысила 456,6 млрд рублей. Компания заняла вторую строчку в рейтинге 50 крупнейших иностранных компаний в России — 2022 по версии Forbes. В настоящее время сеть компании в России насчитывает 112 магазинов, 11 дарксторов и шесть распределительных центров.

В Новосибирске Leroy Merlin открылся в 2008 году в составе ТЦ «Мега». На данный момент в городе работает 4 ремонтно-строительных гипермаркета французской сети Leroy Merlin.

Ранее редакция сообщала о том, что российская сеть магазинов «Ашан» сменила собственника.