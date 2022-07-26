Научная библиотека Новосибирска отбила участок, который забирали под жилищное строительство

Участок площадью 8398 кв. м. по адресу ул. Восход, 15 выделен Территориальным управлением Росимущества под строительство второй очереди Государственная публичная научно-техническая библиотека СО РАН (ГПНТБ), предусмотренное проектом «Академгородок 2.0». Об этом говорится в сообщении, размещенном в официальном телеграм-канале правительства Новосибирской области.

Напомним, в 2019 году эта территория (за действующим зданием ГПНТБ) была оформлена под жилищную и коммерческую застройку, однако, после обращения губернатора Андрея Травникова в адрес вице-премьера России Марата Хуснуллина, правительственная комиссия отменила это решение. Таким образом библиотека получила новые возможности для развития.

Существующее книгохранилище ГПНТБ заполнено на 98%, его оставшиеся резервы будут использованы в пределах двух лет. Новый корпус будет работать круглосуточно. Здесь установят оборудование компактного хранения, автоматизированную монорельсовую систему адресной доставки книг из разных зданий и интеллектуальную систему управления всеми системами жизнеобеспечения по технологии «умный дом». В корпусе также разместятся зоны коворкинга, мультимедийный центр, отделы консервации и реставрации редких книг и рукописей, детский технопарк, цифровые лаборатории, студии видео и звукозаписи, конгресс-центр.

Сегодня ГПНТБ включает в себя пять надземных этажей и четыре подземных, предназначенных для книгохранилища.

Ранее редакция рассказывала о проекте строительства нового здания Областной библиотеки.