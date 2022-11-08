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Интернет-банк за 1000 рублей при оформлении бизнес-пакета РКО

  • 08/11/2022, 17:47
Банк «Левобережный» предоставляет скидку 50% на подключение к системе ДБО предпринимателям, которые откроют первый расчетный счет и оплатят пакет РКО.

новости бизнесаПредложением можно воспользоваться до 31 марта 2023 г. Для подключения доступны программы BL-Business Faktura или BL-Business iBank.

Клиенты могут оформить пакет РКО по цене от 570 рублей в месяц. В каждый бизнес-пакет включено открытие и ведение счета, ежемесячное использование интернет-банка, оформление и заверение карточки с образцами подписей.

Всего банк предлагает 7 бизнес-пакетов: с бесплатными входящими зачислениями, разным количеством платежей в месяц, льготными тарифами на внесение или снятие средств с расчетного счета и на переводы физлицам. Ознакомиться со всеми бизнес-пакетами можно на сайте.

Банк «Левобережный» открывает расчетные счета в течение 2 рабочих часов после предоставления всех документов. При этом реквизиты счета клиент получает сразу после подачи заявки, что позволяет принимать платежи и заключать договоры еще до открытия счета.

Оставьте заявку на открытие расчетного счета на сайте или в офисах Банка «Левобережный». Получить консультацию можно по телефону 8-800-3333-555 и в офисах.

Реклама. Банк «Левобережный» (ПАО). Лицензия Банка России №1343

Фото: shutterstock.com

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Регионы: Сибирь

Теги : услуги для бизнеса РКО Банк Левобережный


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