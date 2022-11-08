Китайские марки открыли в России почти 300 шоу-румов

На сегодняшний день в России сформирована дилерская сеть чайна-марок из 936 шоу-румов. Почти 300 из них отрыто в 2022 году. Об этом говорится в статистике «АвтоБизнесРевю». Лидером по числу новых шоу-румов в РФ стал бренд Exeed: у него появилось 48 новых салонов. Почти четверть из них получили прописку в Москве и Подмосковье. 47 новых франшиз купили дилеры новой марки Omoda. Однако, в отличии от Exeed у Omoda в модельном ряду пока только один кроссовер. Chery ввела в 2022 году 42 салона. Эта марка остается лидером в нашей стране среди всех китайских брендов по числу шоу-румов — у нее их 167.

— Марка Geely сейчас изменила подход к бизнесу в России. Только за десять месяцев ее сеть в нашей стране была увеличена почти на треть. Было открыто 44 салона, большую часть из которых запустили в работу осенью. А общее число дилерских центров увеличилось до 133, — комментируют эксперты «Открытия Авто». — Из «китайцев» с самыми обширными сетями можно отметить FAW (102 салона) и Changan (100 салонов). При этом первая компания отличилась тем, что продала с начала года 41 новую франшизу. Внушительная часть открытий пришлась на Москву. В итоге в Москве и Подмосковье на конец октября было зарегистрировано 25 шоу-румов марки.

У марки Changan сейчас 100 салонов в РФ. Из 18 столичных шоу-румов 14 получили франшизы в 2022-м.

Единственный иностранный бренд, сохранивший производство автомобилей в России — компания Haval. Во всех регионах России у марки появилось 10 новых шоу-румов, а их общее количество возросло до 118.

— Трендом 2022 года является активность «китайцев» в развитии брендов, которые занимаются электрокарами. В данный момент под Липецком стали собирать автомобили Evolute. В октябре у марки появились первые 10 дилеров, — отмечают в «Открытии Авто». — Из других чайна-марок, не попавших в топ-10, но также отметившихся открытиями, надо упомянуть новые бренды Voyah и Skywell, у которых этой осенью уже появилось по три новых салона, а также GAC — одна новая точка продаж. А Lifan и Foton хотя формально и еще присутствуют на нашем рынке, но машин дилерам в текущем году почти не отгружали. Соответственно, не было инвестиций и в их шоу-румы.

Аналитики «Открытия Авто» отмечают, что несмотря на идеальные для Китая условия для захвата российского рынка, общий его объем в части новых китайских автомобилей едва ли в 2022 году превысит прошлогодние (117 тысяч машин) показатели. Результаты продаж октября пока не опубликованы. Но в сентябре этого года у «чайна»-марок рекордов не было: все вместе они реализовали немногим более 12 тысяч автомобилей, а за 9 месяцев 2022 — чуть более 73 тысяч.

— Продажи с каждого салона остаются на достаточно низком уровне, у многих они ниже точки безубыточности, а конкуренция между дилерами уже приводит к снижению маржинальности сделок. При этом в ряде регионов салоны одного и того же китайского бренда могут открываться на соседних улицах. Стабильности сетей, росту удовлетворенности покупателей, а также повышению имиджа марок из Поднебесной это отнюдь не способствует, — резюмируют эксперты «Открытия Авто».

Ранее редакция сообщала, что в России стартовало серийное производство отечественных электромобилей.