«Интернет-маркетинг: сегодня и завтра»

Изготавливать товар можно в Европе, а продавать его в Японии, это позволяет потребителю пользоваться услугами компании по всему миру, а компаниям осваивать всё новые и новые рынки сбыта и клиентские сегменты.

Однако глубина и уровень Интернет-маркетинга очень разнятся, у одних это – размещение новостей на сайте руками секретаря, а у других — это интеграция всех диджитал инструментов в общую систему маркетинга, которой занимается целый отдел.

Каким образом достоверно посчитать эффективность интернет-маркетинга?

Как окупятся вложения в интернет-маркетинг?

Как долго компания может быть успешной без интернет-маркетинга?

Кто выгоднее для компании: штатный маркетолог или интернет специалист на аутсорсинге?

Эксперты и спикеры:

Левченко Василий, владелец — директор компании «Vsemayki», интернет магазин с 2007 года.

Хомченко Константин (СПб.), владелец и директор компании «Chilli Marketing», эксперт по интернет маркетингу. Опыт работы более 10 лет с: застройщиками, автодилерами, крупным и средним интернет-ритейлом, оптовиками и дистрибьюторами, компаниями в сфере оказания услуг. Разработаны собственные методики подбора оптимального набора инструментов для интернет-маркетинга, исходя из направления деятельности компании, бизнес-целей, занимаемого положения на рынке, конкурентной среды и других факторов.

Казак Анна, генеральный директор Группы компании «БАУ», бизнес – консультант, управленческий опыт 15 лет в строительной, производственной, оборонной промышленности от малого бизнеса до вертикально-интегрированных холдингов и структур госкорпораций.

Сапелкин Виталий, управляющий партнер и совладелец Группы «Финансы» аттестованный аудитор, налоговый юрист. Профессиональный лайф-коуч. Управленческий стаж – 23 года.

Петров Роман, директор компании ITConstruct. В веб-разработке с 1998 года. Входит в ТОП-100 рейтинга ключевых персон российского рынка digital-маркетинга и веб-разработки России.

Дата: 26 сентября 2019 года Время: 18.30

Место: Gorskiy City Hotel, г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 144а, 5 этаж, зал «ТОКИО».

Стоимость участия: 700 руб.

Вход для Членов Клуба Директоров бесплатный. Член Клуба Директоров имеет клубный абонемент. Справки здесь: info@newgrade.ru

Регистрация обязательна

ПАРТНЕРЫ КЛУБА: «Новое качество», Event агентство «Из Лондона», «Gorskiy City Hotel», «Деловой квартал», «Тайга.инфо», «РБК ТВ», «Infopro54», «Ведомости Законодательного собрания НСО», ИД «Советская Сибирь», «Новосибирская открытая школа бизнеса», «ИНТАЛЕВ», «Типография Андрея Христолюбова», «Asgard Group», «АЙКОН», «КапиталЪ», литературный магазин «БАОЛИНЬ», «City life», «Кондитерская Семьи Воробец», «Сиб.фм»