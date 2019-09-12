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СГК завершает работы по концессионному соглашению в Пашино

Качественное снабжение горячей водой уже получили 40 жилых домов, а также детский сад и школа.
  • 12/09/2019, 16:42
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Завершаются работы по строительству новой системы циркуляции горячей воды для пятидесяти домов и одной школы в Пашино. Проект, задача которого обеспечить температуру горячей воды на входе в дома не менее +60 °C, выполняется теплосетевым подразделением Сибирской генерирующей компании (СГК) по концессионному соглашению с мэрией Новосибирска.

В руководстве СГК подчеркивают, что, хотя основным приоритетом сегодня является замена магистральных сетей, важно было выполнить обязательства по концессии, заключенной предыдущим собственником новосибирских генерирующих активов.

— Сибирская генерирующая компания выполняет мероприятия в рамках концессионного соглашения АО СИБЭКО. Начиная с мая 2019 года ведется работа по устройству линий циркуляции горячего водоснабжения в поселке Пашино, в результате которой полсотни домов и социальные объекты получат качественное горячее водоснабжение, — отметил директор Новосибирского филиала СГК Андрей Колмаков.

В настоящее время выполнено устройство двух линий циркуляции горячего водоснабжения по улице Новоуральской; работы по устройству циркуляции в двух центральных тепловых пунктах завершены. В результате качественное снабжение горячей водой получили к настоящему времени 40 жилых домов, а также детский сад и школа.

— Качество воды заметно улучшилось. В доме по-настоящему горячая вода, не теплая. Радует, что температура горячей воды теперь будет постоянной, — отметила руководитель УК Пашино Надежда Маслюкова.

Устройство линий циркуляции горячего водоснабжения по ул. Солидарности будет полностью завершено до конца сентября.

Всего, по завершении проекта стоимостью 33 млн рублей, будет построено 3,6 тыс. метров трубопроводов.

Фото: пресс-служба СГК

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