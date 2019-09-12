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Истории успеха

Сбербанк и Новосибирская область решили масштабировать сотрудничество

Регион планирует использовать технологии Сбербанка в обучении госслужащих, системах управления и оказания госуслуг.
  • 12/09/2019, 13:18
Автор: Юлия Данилова
Сбербанк и Новосибирская область решили масштабировать сотрудничество
За счет сотрудничества регион рассчитывает сэкономить десятки и даже сотни миллионов рублей.

— Год назад мы подписали соглашение с губернатором Новосибирской области о совместной работе по десяти направлениям. Сейчас реализованы семь проектов, три — в процессе реализации. Сегодня мы договорились о том, что в состоянии после первого года работы перейти на принципиально новый уровень нашего взаимодействия, — заявил во время пресс-подхода после совещания в Новосибирске президент, председатель правления ПАО «Сбербанк» Герман Греф.

Он подчеркнул, что Новосибирск уже является достаточно продвинутым цифровым регионом, где отработано и запущено большое количество сервисов, где высокий уровень цифровой культуры, накоплены большие компетенции. С другой стороны, у Сбербанка в области есть все технологические подразделения для активизации совместной работы.

— Сегодня мы договорились о том, что перейдем от единичных сервисов и попытаемся посотрудничать на системном уровне, — добавил Греф.

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Губернатор Новосибирской области Андрей Травников отметил, что область уже попыталась внедрить элементы интеллектуальной управляющей системы Сбербанка в работу МФЦ, что сказалось на улучшении работы центров. Банк принимает участие в реализации проекта «Бережливая поликлиника», где также используются его технологии управления. В этом году правительство региона планирует внедрить проект еще в 20 медучреждениях.

— Централизация различных функций (прежде всего, бухучета, кадрового учета) дает экономию бюджетных средств. Вместе со Сбербанком мы пытаемся реализовывать стандартные инструменты современными прогрессивными решениями в части госучреждений, — говорит Травников. — Если добьемся успешной апробации подхода, то в следующем году перейдем на масштабное тиражирование. По ожиданиям наших партнеров, экспертов, сумма экономии получается приличная. Она измеряется десятками и даже сотнями миллионов рублей.

Кроме того, правительство области использует разработки Сбербанка в части образования — для повышения квалификации и нужных навыков госслужащих.

— Мы готовимся в следующем году выйти на масштабное сотрудничество, в том числе увеличить количество сервисов и проектов, которые мы могли бы позаимствовать у Сбербанка, чтобы использовать их опыт по переводу наших государственных и муниципальных функций на новые платформы и подходы, — уточнил Травников.

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В течение месяца, по словам президента Сбербанка, должна пройти встреча специалистов банка и правительства области, которым предстоит обсудить —можно ли использовать инфраструктуру и платформы банка для целостного решения всех задач, стоящих перед регионом.

— Если это произойдет, думаю, мы подпишем новое соглашение, с расширением состава направлений сотрудничества. Для этого нам придется разместить в регионе еще больше подразделений, — резюмировал Герман Греф. — Если это произойдет, Новосибирск будет одним из нескольких пилотных цифровых регионов, где мы плотно работаем. Сегодня это, прежде всего, Москва, с которой мы находимся в глубоком партнерстве.

Напомним, интерес к развитию цифровых сервисов и платформ в Новосибирской области уже проявили несколько федеральных и региональных компаний.  В том числе ПАО АФК «Система» (АО «Ситроникс»).

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Цифровизация государственных и муниципальных услуг проводится в рамках нацпрограммы «Цифровая экономика Российской Федерации» и федерального проекта «Цифровое государственное управление». Планируется, что к 2024 году 70% взаимодействия граждан и организаций с государственными органами и учреждениями станет происходить в цифровом виде, 100% приоритетных госуслуг и сервисов будут соответствовать целевой модели цифровой трансформации, на 50% сократится число отказов при предоставлении приоритетных госуслуг по сравнению с 2018 годом.

Фото пресс-службы правительства

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