Интернет-торговлю тоже притормаживает изоляция?

— Участники рынка интернет-торговли сообщают, что сталкиваются с проблемами в связи с режимом самоизоляции. Это коснулось и некоторых регионов Сибири. Контролирующие органы закрывают пункты выдачи (несмотря на распоряжение правительства), от курьеров требуют пропуска то есть фактически интернет-торговля как единственный способ получить необходимое, не выходя из дома, блокирована, — говорится в письме, пришедшем в адрес редакции от Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ).

Сейчас Торгово-промышленная палата РФ обратилась к властям регионов с просьбой внести их в нормативно-правовые акты, пишет «Газета.Ru».

— Приостановление розничной торговли не распространяется на организации, осуществляющие продажу товаров дистанционным способом. Дистанционный способ торговли включает себя целую цепочку: это и логистика, и пункты выдачи заказов, и курьеры, и склады, и распредцентры. Данное исключение прямо закреплено п.5 распоряжения Правительства РФ №762-р от 27.03.2020, принятом в целях исполнения указа президента РФ №206 от 25 марта 2020. Там нет запрета на какие-то виды дистанционной торговли, — подчеркивает вице-президент АКИТ Лия Левинбук.

Собеседник InfoPro54 напоминает, что дистанционная торговля — очень сложный процесс, где задействована большая цепочка участников рынка: производители, перевозчики, распредцентры, склады, курьеры, пункты выдачи. Если выпадает одно звено — рушится вся цепочка, и люди не смогут получить заказанные ими товары на дом.

— В регионах прецеденты ограничений чаще всего связаны с тем, что местные власти, правоохранительные органы неправильно трактуют федеральное законодательство и на свое усмотрение принимают решение о допуске или отказе в допуске автомобилей в пункты получения заказов, — говорит Лия Левинбук.

В АКИТ уточнили, что при выявлении подобных случаев действуют через Торгово-промышленную палату, представительства которой есть во всех регионов России. По информации ассоциации, проблемы у компаний, работающих на сегменте интернет-торговли, возникали по всей стране, кроме Москвы, Московской области и Чукотки.

В Новосибирской торгово-промышленной палате корреспонденту InfoPro54 рассказали, что такие обращения к ним не поступали. В минпромторге Новосибирской области в ответ на вопрос InfoPro54 также сообщили, что случаи препятствия работе компаний, связанных с интернет-торговлей, в регионе не зарегистрированы, и заявили о готовности оперативно решать все возникающие проблемы.

В пресс-службе одного из игроков рынка интернет-торговли, работающего в регионе, компании «Ситилинк» в ответ на запрос редакции отметили, что в настоящее время не сталкиваются с препятствиями в работе на территории Новосибирской области.

— Экспедиторов и водителей, выполняющих магистральные перевозки и доставки door-to-door, останавливают для проверки документов и при необходимости измеряют им температуру как в Новосибирске, так и в других регионах. После этих процедур водители и экспедиторы продолжают рейс, — пояснили в компании.

Один из крупных участников рынка интернет-торговли сообщил редакции, что у него сложности в Новосибирске возникали.

— Особенно с машинами поставщиков и производителей, которые не могут доехать до наших складов. Их разворачивает ГАИ. Для производителей Сибири, с которыми мы сотрудничаем, это грозит падением их продаж, — пояснил собеседник.

Публиковать название компании он запретил, отметив, что официально эту тему компания не комментирует. Спикером от отрасли выступает АКИТ.

По данным АКИТ, которые приводит в своей публикации «Газета.ру», в целом интернет-торговля за 30-31 марта просела на 20-30%. Основной спрос приходится на продукты питания. 27 марта был зафиксирован десятикратный рост заказов продуктов на дом, 31 марта он немного пошел на убыль, но все еще в два раза превышал средние показатели.

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