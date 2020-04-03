Спрос на доставку еды вырос на 42%

Поиск доставок еды из ресторанов и кафе вырос в Москве на 70%, а по России в целом — на 42%. Таковы данные картографического сервиса 2gis.ru, основанные на активности пользователей 330 городов России в феврале и марте, сообщили в пресс-службе компании.

В изменившихся условиях общепит — яркий пример развития услуг доставки. За прошлый месяц количество компаний в этой сфере (сети кафе, ресторанов и т.д.), которые переориентировались на доставку готовых блюд, заметно выросло во всех крупнейших городах страны, больше всего — в Москве и Санкт-Петербурге: более чем на 50%. В Новосибирске количество предприятий общепита с доставкой блюд увеличилось на 21%.

Отмечается, что компании, офисы которых закрылись на время, теперь отмечены в 2ГИС комментарием «Временно не работает». Такие компании не будут выводиться в результатах поиска, если применить фильтр «Открыто сейчас».

— Мы обновили данные о времени и статусе работы организаций, чтобы привлечь внимание к тем, кто продолжает работать, в том числе, по онлайн-заказам. Мы поддерживаем пользователей и бизнес в изменившихся условиях: услуги по доставке еды и продуктов 2ГИС показывает сейчас на главном экране, — комментирует менеджер проекта Анжела Дружинина.

По ее словам, любая организация может бесплатно добавить в 2ГИС информацию, что у нее появились услуги доставки, выезда на дом или онлайн-сервисы. Это можно сделать тремя способами: в личном кабинете на сайте 2ГИС с помощью сообщения об ошибке непосредственно в карточке компании, или позвонив по телефонам контакт-центра 2ГИС.

Фото: pixabay.com, автор- mohamed_hassan