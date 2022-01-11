Интимная пластика

В СибГМУ можно сделать пластику влагалища и пластику половых губ. Вагинопластика или кольпопластика — это операция по восстановлению формы и размеров влагалища. Влагалищные операции в гинекологии проводятся как с лечебной целью (при опущении и выпадении половых органов, недержании мочи и т.д.), так и в косметических (эстетических) целях. Лабиопластика — операция по коррекции формы и размеров половых губ. Также её можно совместить с контурной пластикой влагалища.
Медицинские показания к операции:
-опущение стенок влагалища,
-полное и неполное выпадение матки,
-гипертрофия малых половых губ,
-недержание мочи при напряжении,
-уменьшение объема влагалища,
-киста влагалища.
Также: асимметрия половых губ, дефекты промежности (анатомические, посттравматические, послеродовые, врожденные); деформация половых губ (посттравматические, послеоперационные, послеродовые травмы)
Неудовлетворенность внешним видом половых органов и/или формой и объемом влагалища. Если органы изменились после родов, из-за возраста или изначально не соответствовали эстетическим предпочтениям пациентки, врач может изменить их форму и объем.
В СибГМУ проводят пластические (в том числе, косметические) операции на женских половых органах.
Перед проведением операции необходимо подробно обсудить ситуацию с оперирующим хирургом. Врач предложит методы коррекции в зависимости от диагноза и особенностей пациентки.
Методика пластической операции выбирается индивидуально в зависимости от клинической ситуации. Операция длится около часа и проходит под внутривенным наркозом или с использованием спинальной анестезии, что исключает любые болезненные явления во время самой процедуры. Процедура пластики половых губ проводится, как правило, под общей анестезией. Анестезиолог осмотрит пациентку в день операции и расскажет об особенностях течения наркоза.
После хирургической операции пациентка остается под наблюдением анестезиолога-реаниматолога и медсестры в специальной палате интенсивной терапии. Врачи следят за состоянием женщины до выписки. В зависимости от вида пластики пациентку отпускают домой в тот же день или через 1-2 дня. Швы на стенках влагалища рассасываются сами и, как правило, не оставляют грубых рубцов.
Записаться на прием к акушерам-гинекологам, гинекологам-эндокринологам, хирургам можно по телефону: 8 800 250 54 43.
«Клиника Сибирского Государственного Медицинского Университета»:
г. Томск, ул. Учебная 39/1
тел. 8 800 250 54 43
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Фото с сайта СибГМУ
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