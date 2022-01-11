Интимная пластика

В СибГМУ можно сделать пластику влагалища и пластику половых губ. Вагинопластика или кольпопластика — это операция по восстановлению формы и размеров влагалища. Влагалищные операции в гинекологии проводятся как с лечебной целью (при опущении и выпадении половых органов, недержании мочи и т.д.), так и в косметических (эстетических) целях. Лабиопластика — операция по коррекции формы и размеров половых губ. Также её можно совместить с контурной пластикой влагалища.

Причины для пластики

Медицинские показания к операции:

-опущение стенок влагалища,

-полное и неполное выпадение матки,

-гипертрофия малых половых губ,

-недержание мочи при напряжении,

-уменьшение объема влагалища,

-киста влагалища.

Также: асимметрия половых губ, дефекты промежности (анатомические, посттравматические, послеродовые, врожденные); деформация половых губ (посттравматические, послеоперационные, послеродовые травмы)

Неудовлетворенность внешним видом половых органов и/или формой и объемом влагалища. Если органы изменились после родов, из-за возраста или изначально не соответствовали эстетическим предпочтениям пациентки, врач может изменить их форму и объем.

Как проходит процедура в СибГМУ

В СибГМУ проводят пластические (в том числе, косметические) операции на женских половых органах.

Перед проведением операции необходимо подробно обсудить ситуацию с оперирующим хирургом. Врач предложит методы коррекции в зависимости от диагноза и особенностей пациентки.

Методика пластической операции выбирается индивидуально в зависимости от клинической ситуации. Операция длится около часа и проходит под внутривенным наркозом или с использованием спинальной анестезии, что исключает любые болезненные явления во время самой процедуры. Процедура пластики половых губ проводится, как правило, под общей анестезией. Анестезиолог осмотрит пациентку в день операции и расскажет об особенностях течения наркоза.

После хирургической операции пациентка остается под наблюдением анестезиолога-реаниматолога и медсестры в специальной палате интенсивной терапии. Врачи следят за состоянием женщины до выписки. В зависимости от вида пластики пациентку отпускают домой в тот же день или через 1-2 дня. Швы на стенках влагалища рассасываются сами и, как правило, не оставляют грубых рубцов.

Подготовка к госпитализации

На первичной консультации врач обсуждает с пациентом план операции и желаемый результат, определяет, какой тип обезболивания необходим в ходе вмешательства.

После консультации приходит очередь обследования:

-анализы крови — общий и биохимический,

-показатели свертываемости,

-исследования на сифилис,

-гепатиты, ВИЧ,

-ЭКГ и флюорография,

-УЗИ малого таза,

-консультация уролога или проктолога при необходимости.

-анализы крови — общий и биохимический, -показатели свертываемости, -исследования на сифилис, -гепатиты, ВИЧ, -ЭКГ и флюорография, -УЗИ малого таза, -консультация уролога или проктолога при необходимости. За неделю запрещается принимать антикоагулянты, курить и употреблять алкоголь. За сутки до операции нужно воздержаться от приема пищи и воды.

Накануне операции также необходимо полностью сбрить волосы в области промежности.

Любые инфекции женских половых органов являются противопоказанием к этой операции, вернуться к вопросу об операции пациентка сможет после лечения.

После операции нужно исключить половую жизнь на 4 недели. Также придется на время отказаться от занятий спортом и водных процедур (бани, сауны, бассейна).

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