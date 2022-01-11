Сколько медвытрезвителей необходимо создать в Новосибирске и за чей счет?

— Сейчас проводится оценка затрат на создание вытрезвителей. Финансовые вложения должны быть значительными. Это содержание, обеспечение, зарплата. Пока сложно сказать, о каких суммах идет речь, — отметила на пресс-конференции главный внештатный специалист психиатр-нарколог регионального министерства здравоохранения, главный врач Новосибирского областного клинического наркологического диспансера Ольга Кормилина.

По ее оценке, в Новосибирске нет необходимости создавать такое количество медвытрезвителей, которое прописано по приказам и нормативным документам.

— Будем начинать с малого: по одному вытрезвителю на левый и правый берег. Но сроки их создания сказать не могу, так как это не компетенция Минздрава области, — подчеркнула Кормилина.

Главный врач городской станции скорой медицинской помощи Александр Балабушевич сообщил, что в советское время медвытрезвитель был в каждом районе города.

Напомним, медвытрезвители в России закрыли в 2011 году. С этого времени пьяных с улиц забирает скорая помощь. В Новосибирске таких пациентов свозили в 34 больницу, в районах — в местные ЦРБ. В декабре 2020 года Госдума РФ приняла закон о восстановлении системы вытрезвителей. Авторы законопроекта отмечали, что после упразднения вытрезвителей ежегодно в стране из-за алкогольного опьянения гибнут более 50 тысяч граждан, в том числе от переохлаждения на улицах — 8-10 тысяч. Кроме того, после отмены системы на 35% выросло количество преступлений, совершенных нетрезвыми гражданами, уточнялось в пояснительной записке.

Официально работа вытрезвителей разрешена с 1 января 2021 года. Создавать их должны власти регионов в формате бюджетного учреждения, частно-государственного или муниципально-частного партнерства. Регион также будет устанавливать стоимость пребывания в вытрезвителе для пациентов. Ранее председатель комитета ГД по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Алексей Диденко сообщал, что в среднем по стране стоимость пребывания в вытрезвителе может составить около 1,5 тысячи рублей за ночь.

Марк Карафинка: Мы работаем только «в белую» (Занимается проблемой лечения алкоголизма с 1988 года. — Ред.) Марк Карафинка считает, что к теме вытрезвителей нужно подходить с большой осторожностью.

— В советские и постсоветские времена вытрезвители относились к системе МВД, в них обязательно работал врач-нарколог. Когда доставляли нетрезвого гражданина (по заявлению родственников или с улицы), то часто нарколог просто визуально фиксировал состояние человека, без проведения каких-то медицинских процедур, и это порождало различные элементы коррупции, — вспоминает собеседник редакции. — Помимо штрафа за попадание в вытрезвитель, человек мог лишиться 13 зарплаты, ему передвигали отпуск на самое неудобное время, его могли вычеркнуть из очереди на квартиру. Это реально было страшно. Кроме того, вытрезвители считались рассадником воровства у клиентов, и доказать это было практически невозможно. Многие пытались судиться с МВД, но безрезультатно.

По его словам, если сейчас частник решит принять участие в создании медвытрезвителя, то ему сразу придется готовиться к шквалу исков, которые просто «похоронят» этот бизнес.

— К примеру, я на этот сегмент рынка не выйду никогда. У меня нет спецмашин, чтобы подбирать пьяных на улице. А если и будут, то я должен буду создавать условия для обработки и содержания не только выпивших благополучных граждан, но и бомжей, так как буду обязан собирать с улиц всех. Зачем? — рассуждает Марк Карафинка. — Кроме того, практика показывает, что в случае участия частного капитала в создании системы вытрезвителей очень вероятно возникновение коррупциогенных ситуаций, когда людей (не пьяных, а просто выпивших в ресторане или дома и вышедших на улицу) будут забирать «по договоренности» и свозить в частный или получастный «пансионат ночного пребывания». Такие прецеденты неизбежно закончатся исками в суд, и бизнес их проиграет. Сейчас очень много лабораторий, и гражданин в любой момент может сдать анализы на независимую экспертизу, чтобы определить содержание и дозу алкоголя в крови.

Марк Карафинка считает, что наиболее вероятно восстановление системы вытрезвителей за счет государства. Но и такие учреждения столкнутся с массовыми исками «попаданцев», то есть будут финансово-убыточными.

По данным 2ГИС, в Новосибирске услуги по вытрезвлению граждан официально предлагают 77 компаний.