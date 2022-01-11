Синоптики предупреждают о резком похолодании в Новосибирской области

По данным ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», в ночь с 11 на 12 января в регионе столбик термометра опустится до -15…-20, при прояснениях до -26 градусов, днем температура воздуха составит -12…-17 градусов. По прогнозам синоптиков, днем по северу региона местами ожидается небольшой снег. Ветер сменит направление на юго-восток, его скорость составит 3-8 м/с.

13 января ночью в Новосибирской области похолодает до -22…-27, при прояснениях до -27…-32 градусов. Днем воздух прогреется до -17…-22 градусов, на дорогах местами гололедица. Ветер юго-восточный, 3-8 метров в секунду.