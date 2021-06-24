Интрига, однако: кто возглавил списки КПРФ?

Всероссийский съезд КПРФ утвердил состав кандидатов на выборы в Госдуму. Что касается лидеров как федерального, так и регионального списков, то их более чем предсказуемо возглавили председатель ЦК партии Геннадий Зюганов и первый секретарь Новосибирского обкома КПРФ Анатолий Локоть, который ранее неоднократно заявлял, что участвовать в выборах не намерен.

Что касается следующих списочных позиций, то на второе место федерального списка коммунисты утвердили депутата Госдумы, летчика-космонавта Светлану Савицкую, не исключено, что ее хотят противопоставить единороссовской Валентине Терешковой, оскандалившейся с предложением об обнулении президентских сроков.

Замыкает тройку лидеров федерального списка КПРФ директор совхоза им. Ленина, экс-кандидат в президенты РФ Павел Грудинин.

Что касается списка областного, то за упомянутым ранее первым секретарем обкома следует секретарь второй — бывший вице-спикер горсовета Новосибирска Ренат Сулейманов, по одной из версий, «потеснивший» из списка депутата Веру Ганзя, которая заявила, что не будет участвовать в выборах «по собственному желанию». Третьим номером в списке коммунисты утвердили депутата Заксобрания Кемеровской области Екатерину Грунтовую. Двум кандидатам из Новосибирска — советнику мэра Андрею Жирнову и заместителю председателя комитета Заксобрания по аграрной политике Роману Яковлеву в списке достались четвертое и шестое места соответственно.

Напомним, что все попавшие в список новосибирские политики, за исключением Анатолия Локтя, также выдвинуты кандидатами и по избирательным округам. Андрей Жирнов выступит на округе №135, Ренат Сулейманов — №136, Роман Яковлев — №138. Кандидату от 137-го округа — экс-главе Первомайского района Новосибирска Виталию Новоселову — в списке места не нашлось.

Напомним, что выборы депутатов Госдумы должны пройти в сентябре 2021 года. Ранее своих кандидатов утвердил и представил съезд «Единой России». В ближайшие выходные должен пройти съезд партии «Родина».