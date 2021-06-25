Регоператору и министру «шьют преступления»

В Заксобрании области на заседании комитета по строительству, ЖКХ и тарифам в очередной раз раскритиковали директора компании-регоператора ООО «Экология-Новосибирск» Ларису Анисимову и министра энергетики и ЖКХ области Дениса Архипова по поводу организации работы по вывозу и утилизации твердых бытовых отходов. Однако в отличие от предыдущих заседаний депутаты ссылались на жалобы не отдельных граждан или компаний-перевозчиков, а районных властей. Поводом послужило обращение в Заксобрание депутатов сузунского райсовета, где они пожаловались своим областным коллегам на «мусорную» ситуацию.

— ООО «Экология-Новосибирск» исполняет свои обязательства ненадлежащим образом, — говорится в обращении сузунских депутатов. — Оказание коммунальной услуги осуществляется с перерывами, превышающими допустимую продолжительность, установленную правилами оказания коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах. Вывоз ТКО, в том числе и по частному сектору в рабочем поселке Сузун, происходит со значительным отставанием от графика. На текущий момент отставание — 10 дней. При этом требования об оплате за услуги по вывозу ТКО предъявляются жителям р.п. Сузун в срок и в полном объеме.

Кроме того, как сообщают депутаты райсовета, мягко говоря, непростая ситуация сложилась и с полигонами для вывоза. У компании-субподрядчика (ООО «Айсберг») образовалась большая задолженность за услуги по транспортировке отходов перед коммунальным предприятием района.

— Мусор с пункта временного накопления в р.п. Сузун на полигон в г. Черепаново вывозится крайне нерегулярно, не чаще 1 раза в квартал, — сообщается в документе.

Сумма задолженности, как следует из текста обращения, превышает 30 млн рублей.

— Вам сессия райсовета, по сути, вынесла обвинительное заключение, — заявили областные депутаты министру и регоператору, до этого отрапортовавшим, что количество жалоб от населения на качество «мусорных» услуг в Новосибирской области сокращается.

Что касается ситуации со старым полигоном, то, как пояснил Архипов, в планах — решить эту проблему в следующем году.

— Используется старый полигон, куда свозится мусор, — говорит министр. — С определенной периодичностью ТКО вывозятся в Черепаново на лицензионный полигон. В 2022 году планируется начать строительство площадки временного накопления в Сузунском районе, чтобы уйти от этого старого, брошенного полигона, а потом его заявлять в различные программы на рекультивацию.

— Мне направили это обращение, — комментирует Лариса Анисимова. — Задолженность в 30 млн — это взаимоотношения ООО «Айсберг» и АО «Сузунское ЖКХ». На сегодня «Экология— Новосибирск» должна за 2019 год «Айсбергу» по Сузунскому району 1,7 млн. Мы продолжаем собирать дебиторскую задолженность и по мере поступления средств рассчитываемся. По отношениям «Айсберга» и «Сузунского ЖКХ» идут судебные заседания. «Сузунское ЖКХ» является субподрядчиком ООО «Экотранс». Задолженность, по мнению «Сузунского ЖКХ», — 1,8 млн. Это задолженность за май. За 5 месяцев текущего года предъявлены 11 млн, оплачены 9 млн.

Со своей стороны директор компании-регоператора прокомментировала ситуацию по долгам с перевозчиком. По словам Ларисы Анисимовой, в данной ситуации имеет место не более чем спор двух хозяйствующих субъектов, к которому «Экология-Новосибирск» прямого отношения не имеет.

Что касается некачественной работы по перевозке, то здесь руководитель регоператора «кивает» на субподрядчика — «Сузунское ЖКХ».

— Оказывают услуги только они, — говорит Анисимова. — То есть все нарекания — к субподрядчику. Что могу предложить? Естественно, по согласованию с главой района, можем заменить этого подрядчика и вменить в обязанности «Экотрансу» возить собственными силами. Но ранее мы с районными главами договаривались, что попытаемся сохранить местных перевозчиков. Если мы сохраняем местного перевозчика, то давайте заставляйте его работать качественно, либо мы его меняем.

Напомним, что в конце мая несколько компаний-перевозчиков в рамках пресс-конференции сообщили, что намерены обратиться в правоохранительные органы. Одним из поводов для этого стала задолженность перед компаниями-операторами на общую сумму в несколько сотен миллионов рублей.

Ответы министра и руководителя компании-регоператора депутатов не устроили.

— Ответы на грани фола, — заявил зампредседателя комитета Вадим Агеенко. — То, что возят на полигон, который закрыт, — это преступление. Туда возить не имеют права. То, что Лариса Александровна (Анисимова. — Ред.) говорит, что субподрядчик плохо вывозит, и просит, чтобы мы поискали замену — это тоже преступный ответ. Отвечает по закону за все регоператор, которого избрали, с которым подписали соглашение. Когда возникают такие вещи, мы должны обсуждать замену не субподрядчика, а регоператора, если он не может поменять субподрядчиков, с которыми сам заключил договоры, провел конкурсы, установил цены. Не надо нас ставить в ответственное положение.

В итоге на комитете было решено продолжить изучение ситуации на областном «мусорном» рынке, а уже после каникул к ней вернуться. К изучению также обещает подключиться и Контрольно-счетная палата Новосибирской области. Об этом заявила ее председатель Елена Гончарова.

В то же время, как отметил по итогам заседания во время пресс-подхода Вадим Агеенко, с начала работы в регионе компании «Экология-Новосибирск» ситуация с вывозом мусора если и меняется, то только в худшую сторону, но исполнительная власть не предпринимает мер в отношении регоператора.

— Наше министерство должно контролировать регоператора, спрашивать с него и вместе с главами районов создавать условия, — говорит депутат. — Сейчас механизм сбора денег регоператором отлажен, он их хорошо собирает, судится с теми, кто их якобы не платит, а качественно предоставить услугу — этого он не делает. Мы не можем сегодня понять, как навести порядок, потому что министерство Архипова должно подталкивать регоператора и спрашивать с него. Весь механизм прописан постановлениями федерального и областного правительства, вы только контролируйте — и все. Пока этого нет.

По словам Агеенко, в Новосибирской области нет недостатка потенциальных претендентов на роль регоператора.

— Разговор-то об этом: давайте заменим, — говорит он. — Либо это на 100% государственная организация, либо организация, которая умеет работать. МУП «Спецавтохозяйство» сегодня — одна из самых крупных, 90 лет работает. Нас пугают коллапсом, если регоператор уйдет. Не верьте. Не регоператор вывозит мусор и даже не его субподрядчики. Как вывозили суб-суб-субподрядчики, так и вывозят, просто с ними плохо рассчитываются, и тогда они говорят: «Все, больше не будем вывозить». Вот тут коллапс!

Напомним, что в поддержку МУП «Спецавтохозяйство» на рынке перевозок, как минимум, муниципального уровня вначале неофициально, а потом уже официально высказывались депутаты горсовета Новосибирска и чиновники мэрии.

Кроме того, примечателен факт демарша в адрес регоператора именно депутатов Сузунского района. Стоит отметить, что территория района входит в избирательный округ председателя Заксобрания Андрея Шимкива, у которого сложились конфликтные отношения с руководством учредителя «Экологи- Новосибирск» — группой компаний «ВИС».