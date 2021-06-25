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Регоператору и министру «шьют преступления»

  • 25/06/2021, 10:00
Автор: Евгения Серёгина
Новости Новосибирска
Однако за объективными причинами недовольства «мусорной» сферой могут стоять и ненавязчивое лоббирование интересов муниципального перевозчика, и конфликт отдельных персон.

В Заксобрании области на заседании комитета по строительству, ЖКХ и тарифам в очередной раз раскритиковали директора компании-регоператора ООО «Экология-Новосибирск» Ларису Анисимову и министра энергетики и ЖКХ области Дениса Архипова по поводу организации работы по вывозу и утилизации твердых бытовых отходов. Однако в отличие от предыдущих заседаний депутаты ссылались на жалобы не отдельных граждан или компаний-перевозчиков, а районных властей. Поводом послужило обращение в Заксобрание депутатов сузунского райсовета, где они пожаловались своим областным коллегам на «мусорную» ситуацию.

ООО «Экология-Новосибирск» исполняет свои обязательства ненадлежащим образом, говорится в обращении сузунских депутатов. Оказание коммунальной услуги осуществляется с перерывами, превышающими допустимую продолжительность, установленную правилами оказания коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах. Вывоз ТКО, в том числе и по частному сектору в рабочем поселке Сузун, происходит со значительным отставанием от графика. На текущий момент отставание 10 дней. При этом требования об оплате за услуги по вывозу ТКО предъявляются жителям р.п. Сузун в срок и в полном объеме.

Кроме того, как сообщают депутаты райсовета, мягко говоря, непростая ситуация сложилась и с полигонами для вывоза. У компании-субподрядчика (ООО «Айсберг») образовалась большая задолженность за услуги по транспортировке отходов перед коммунальным предприятием района.

Мусор с пункта временного накопления в р.п. Сузун на полигон в г. Черепаново вывозится крайне нерегулярно, не чаще 1 раза в квартал, сообщается в документе.

Сумма задолженности, как следует из текста обращения, превышает 30 млн рублей.

Вам сессия райсовета, по сути, вынесла обвинительное заключение, заявили областные депутаты министру и регоператору, до этого отрапортовавшим, что количество жалоб от населения на качество «мусорных» услуг в Новосибирской области сокращается.

Что касается ситуации со старым полигоном, то, как пояснил Архипов, в планах — решить эту проблему в следующем году.

Используется старый полигон, куда свозится мусор, говорит министр. С определенной периодичностью ТКО вывозятся в Черепаново на лицензионный полигон. В 2022 году планируется начать строительство площадки временного накопления в Сузунском районе, чтобы уйти от этого старого, брошенного полигона, а потом его заявлять в различные программы на рекультивацию.

Перевозчики жалуются на регоператора следственным органам

Перевозчики жалуются на регоператора следственным органам

Со своей стороны директор компании-регоператора прокомментировала ситуацию по долгам с перевозчиком. По словам Ларисы Анисимовой, в данной ситуации имеет место не более чем спор двух хозяйствующих субъектов, к которому «Экология-Новосибирск» прямого отношения не имеет.

Мне направили это обращение, комментирует Лариса Анисимова. Задолженность в 30 млн это взаимоотношения ООО «Айсберг» и АО «Сузунское ЖКХ». На сегодня «Экология Новосибирск» должна за 2019 год «Айсбергу» по Сузунскому району 1,7 млн. Мы продолжаем собирать дебиторскую задолженность и по мере поступления средств рассчитываемся. По отношениям «Айсберга» и «Сузунского ЖКХ» идут судебные заседания. «Сузунское ЖКХ» является субподрядчиком ООО «Экотранс». Задолженность, по мнению «Сузунского ЖКХ», 1,8 млн. Это задолженность за май. За 5 месяцев текущего года предъявлены 11 млн, оплачены 9 млн.

Что касается некачественной работы по перевозке, то здесь руководитель регоператора «кивает» на субподрядчика — «Сузунское ЖКХ».

Оказывают услуги только они, говорит Анисимова. То есть все нарекания к субподрядчику. Что могу предложить? Естественно, по согласованию с главой района, можем заменить этого подрядчика и вменить в обязанности «Экотрансу» возить собственными силами. Но ранее мы с районными главами договаривались, что попытаемся сохранить местных перевозчиков. Если мы сохраняем местного перевозчика, то давайте заставляйте его работать качественно, либо мы его меняем.

Напомним, что в конце мая несколько компаний-перевозчиков в рамках пресс-конференции сообщили, что намерены обратиться в правоохранительные органы. Одним из поводов для этого стала задолженность перед компаниями-операторами на общую сумму в несколько сотен миллионов рублей.

Ответы министра и руководителя компании-регоператора депутатов не устроили.

Ответы на грани фола, заявил зампредседателя комитета Вадим Агеенко. То, что возят на полигон, который закрыт, это преступление. Туда возить не имеют права. То, что Лариса Александровна (Анисимова. Ред.) говорит, что субподрядчик плохо вывозит, и просит, чтобы мы поискали замену это тоже преступный ответ. Отвечает по закону за все регоператор, которого избрали, с которым подписали соглашение. Когда возникают такие вещи, мы должны обсуждать замену не субподрядчика, а регоператора, если он не может поменять субподрядчиков, с которыми сам заключил договоры, провел конкурсы, установил цены. Не надо нас ставить в ответственное положение.

Горсовет Новосибирска настаивает на смене «мусорного» оператора

Горсовет Новосибирска настаивает на смене «мусорного» оператора

В итоге на комитете было решено продолжить изучение ситуации на областном «мусорном» рынке, а уже после каникул к ней вернуться. К изучению также обещает подключиться и Контрольно-счетная палата Новосибирской области. Об этом заявила ее председатель Елена Гончарова.

В то же время, как отметил по итогам заседания во время пресс-подхода Вадим Агеенко, с начала работы в регионе компании «Экология-Новосибирск» ситуация с вывозом мусора если и меняется, то только в худшую сторону, но исполнительная власть не предпринимает мер в отношении регоператора.

Наше министерство должно контролировать регоператора, спрашивать с него и вместе с главами районов создавать условия, говорит депутат. Сейчас механизм сбора денег регоператором отлажен, он их хорошо собирает, судится с теми, кто их якобы не платит, а качественно предоставить услугу этого он не делает. Мы не можем сегодня понять, как навести порядок, потому что министерство Архипова должно подталкивать регоператора и спрашивать с него. Весь механизм прописан постановлениями федерального и областного правительства, вы только контролируйте и все. Пока этого нет.

По словам Агеенко, в Новосибирской области нет недостатка потенциальных претендентов на роль регоператора.

Разговор-то об этом: давайте заменим, говорит он. Либо это на 100% государственная организация, либо организация, которая умеет работать. МУП «Спецавтохозяйство» сегодня одна из самых крупных, 90 лет работает. Нас пугают коллапсом, если регоператор уйдет. Не верьте. Не регоператор вывозит мусор и даже не его субподрядчики. Как вывозили суб-суб-субподрядчики, так и вывозят, просто с ними плохо рассчитываются, и тогда они говорят: «Все, больше не будем вывозить». Вот тут коллапс!

Напомним, что в поддержку МУП «Спецавтохозяйство» на рынке перевозок, как минимум, муниципального уровня вначале неофициально, а потом уже официально высказывались депутаты горсовета Новосибирска и чиновники мэрии.

Кроме того, примечателен факт демарша в адрес регоператора именно депутатов Сузунского района. Стоит отметить, что территория района входит в избирательный округ председателя Заксобрания Андрея Шимкива, у которого сложились конфликтные отношения с руководством учредителя «Экологи- Новосибирск» — группой компаний «ВИС».

Фото редакции

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Рубрики : Власть Бизнес

Регионы: Новосибирская область Новосибирск

Теги : регоператор полигоны мусор жкх депутаты


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