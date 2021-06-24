Для «СКИФ» начали выпускать первые серийные изделия

— Начат выпуск первых серийных образцов магнитов, которые обеспечат формирование инжекционного комплекса Центра коллективного пользования «СКИФ», а затем основного ускорительного кольца, — сообщил на пресс-конференции директор Института катализа СО РАН Валерий Бухтияров

Руководитель проектного офиса ЦКП «СКИФ», замдиректора ИК СО РАН по созданию ЦКП «СКИФ» и замдиректора по научной работе ИЯФ СО РАН Евгений Левичев пояснил, что дипольные магниты, которые входят в состав магнитной системы инжекционного комплекса, позволят сделать синхротрон более компактным и дешевым, а также получить специфичные параметры.

— От качества работы этих магнитов зависит эффективность работы основного накопительного кольца «СКИФ», в том числе достижение рекордных параметров этого источника фотонов четвертого поколения, — подчеркнул Левичев.

— Особенностью нашего проекта является экстремально короткий срок реализации — до конца 2023 года, когда мы обязаны продемонстрировать пучок и первую экспериментальную станцию. В конце 2024 года должны быть сданы еще 5 рабочих станций, — отметил Левичев. — Мы должны максимально воспользоваться накопленным в ИЯФ СО РАН опытом, который позволяет делать такие установки. К примеру, линейный ускоритель у нас уже работает в ИЯФ, синхротрон мы 10 лет назад сделали для Брукхевенской национальной лаборатории в США. Заключив контракт с ИК СО РАН в конце ноября, мы после полугода уже принимаем первые серийные законченные изделия. Это доказывает, что стратегия была выбрана правильно.

Создание инжекционного комплекса — ключевая задача реализации первой части проекта. Практически все основные элементы ускорительного комплекса предполагается изготовить на экспериментальном производстве ИЯФ СО РАН.

Сегодня на экспериментальном производстве ИЯФ СО РАН собраны 2 магнита, около 10 находятся в состоянии сборки. В ближайшее время начнутся их испытания на стенде. Часть заказов на комплектующие размещена на новосибирских предприятиях. Напомним, первый контракт на выполнение работ по изготовлению оборудования для инжекционного комплекса Институт катализа и ИЯФ СО РАН заключили в конце прошлого года. Второй — в мае 2021.

— Мы понимаем, что после запуска «СКИФ» станции должны работать в режиме 24/7, а для этого заранее нужно сформировать круг пользователей. Проектный офис ЦКП регулярно проводит семинары, где обсуждаются мировые исследования с синхротроном, в которых принимают участие как российские, так и иностранные коллеги, исследователи. Они рассказывают о своих экспериментах, об использовании излучения синхротрона, — говорит Валерий Бухтияров. — В семинарах участвуют до 200 человек, и это формирует круг будущих пользователей под каждую станцию.

Проектирование «СКИФ» закончено 19 мая, документация по объекту направлена в Главгосэкспертизу. Валерий Бухтияров надеется, что в середине июля институт закончит утверждение сметной документации, и она также зайдет в Главгосэкспертизу. Генподрядчик по строительству определен 15 мая. Сейчас идут работы по подготовке госконтракта на проведение строительно-монтажных работ. Он будет согласован в ближайшее время. После этого на участке начнутся подготовительные работы: вынос зеленых насаждений, выравнивание и т.д. Первый камень в строительство планируется заложить в рамках форума «Технопром», который пройдет в конце августа. На площадке планируют построить 27 зданий.