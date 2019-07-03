Глеб Поповцев вновь возглавил совет директоров «Биотехнопарка»

Сегодня совет директоров АО «Управляющая компания «Научно-технологический парк в сфере биотехнологий» (АО «УК «Биотехнопарк») вновь единогласно поддержал Глеба Поповцева — депутата законодательного собрания Новосибирский области на должность председателя совета директоров АО «УК «Биотехнопарк», сообщила редакцииInfoPro54 помощник депутата Татьяна Назьмова.
На повестке обсуждались 9 вопросов, связанных с финансовым оздоровлением и хозяйственной деятельностью компании. Более детально ситуацию комментировать Поповцев пока отказался.
61256 — Думаю, что предыстория вопроса всем известна. Хочу только акцентировать еще раз, что «Биотехнопарк» — государственный проект, поэтому он не должен быть убыточным. Развитие биотехнологий — это один из локомотивов роста Новосибирской области, составная часть проекта «Академгородок 2.0», поддержанного на самом высоком уровне, — говорится в комментарии Глеба Поповцева, полученном редакцией. — К сожалению, в рамках развития Биотехнопарка возникали вопросы, которые и привели к изменению в руководстве совета директоров. На сегодняшний день я доволен, что мы заполнили существующую площадку, за это время привлекли еще двух резидентов, один из которых уже начал строиться (ООО «Фармогель»), другой — вот-вот начнет в ближайшее время (О какой компании идет речь, спикер не уточняет. — Ред.). И это достаточно интересные проекты. Подождем дальнейшего становления «Биотехнопарка». Думаю, он, как и планировалось, серьезной составляющей вольется в глобальный проект «Академгородок 2.0».
на арендованных площадях.
Фото предоставлено Татьяной Назьмовой
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