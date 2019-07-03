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Глеб Поповцев вновь возглавил совет директоров «Биотехнопарка»

Состав совета УК обновился.
  • 03/07/2019, 17:11
Автор: Юлия Данилова
Глеб Поповцев вновь возглавил совет директоров «Биотехнопарка»
На повестке обсуждались 9 вопросов, связанных с финансовым оздоровлением и хозяйственной деятельностью компании.

Сегодня совет директоров АО «Управляющая компания «Научно-технологический парк в сфере биотехнологий» (АО «УК «Биотехнопарк») вновь единогласно поддержал Глеба Поповцева — депутата законодательного собрания Новосибирский области на должность председателя совета директоров АО «УК «Биотехнопарк», сообщила редакцииInfoPro54 помощник депутата Татьяна Назьмова.

Глеб Поповцев возглавил совет директоров Биотехнопарка

Глеб Поповцев возглавил совет директоров Биотехнопарка

Состав совета директоров Биотехнопарка, также обновился. В него вошли Ринат Максютов — генеральный директор ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор», Александр Зырянов — генеральный директор АО «Агентство инвестиционного развития Новосибирской области» и Леонид Никулин — генеральный директор АО «Вектор-БиАльгам». Всего в составе совета директоров 9 человек — это представители научного сообщества, регионального правительства и Законодательного собрания Новосибирской области.

На повестке обсуждались 9 вопросов, связанных с финансовым оздоровлением и хозяйственной деятельностью компании. Более детально ситуацию комментировать Поповцев пока отказался.

61256 — Думаю, что предыстория вопроса всем известна. Хочу только акцентировать еще раз, что «Биотехнопарк» — государственный проект, поэтому он не должен быть убыточным. Развитие биотехнологий — это один из локомотивов роста Новосибирской области, составная часть проекта «Академгородок 2.0», поддержанного на самом высоком уровне, — говорится в комментарии Глеба Поповцева, полученном редакцией. — К сожалению, в рамках развития Биотехнопарка возникали вопросы, которые и привели к изменению в руководстве совета директоров. На сегодняшний день я доволен, что мы заполнили существующую площадку, за это время привлекли еще двух резидентов, один из которых уже начал строиться (ООО «Фармогель»), другой — вот-вот начнет в ближайшее время (О какой компании идет речь, спикер не уточняет. — Ред.). И это достаточно интересные проекты. Подождем дальнейшего становления «Биотехнопарка». Думаю, он, как и планировалось, серьезной составляющей вольется в глобальный проект «Академгородок 2.0».

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Компания «Фармогель» планирует построить новое производственное здание площадью 1,5 тысячи кв. м. На эту территорию инвестор хочет перенести действующее производство, которое сейчас расположено на арендованных площадях.

Фото предоставлено Татьяной Назьмовой

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