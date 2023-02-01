Инвестиции «РЖД» в инфраструктуру в Новосибирской области превысили 9 млрд рублей

ОАО «РЖД» инвестировало в развитие инфраструктуры Западно-Сибирской железной дороги в Новосибирской области в 2022 году более 9 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Так, в рамках ремонтно-путевой кампании специалисты отремонтировали более 100 км пути – на 5% больше, чем в 2021 году.

Предприятия магистрали оснастили высокопроизводительными машинами и механизмами для содержания, диагностирования и ремонта пути. В том числе для нужд дороги приобрели 4 экскаватора-погрузчика, 2 седельных тягача, 15 фронтальных погрузчиком, мини-погрузчик, вилочный погрузчик, бульдозер, автогрейдер, колесотокарный станок, вагон-лабораторию и другую технику.

Также для пригородных перевозок получены 3 новых комфортабельных электропоезда серии ЭП2Д 6-ти и 8-ми вагонной составности. Салоны головных вагонов оснащены подъёмниками и креплениями для инвалидных колясок. Информационные таблички в салоне дублированы шрифтом Брайля. Составы оснащены современной климатической системой кондиционирования воздуха в салонах и тамбурах, системой видеонаблюдения, дополнительными средствами безопасности.

За счет инвестиционных средств выполнено техническое перевооружение устройств контактной сети на нескольких участках, продолжена реконструкция вокзала в Бердске с адаптацией для маломобильных пассажиров.

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