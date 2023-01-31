Опоры старого моста через Обь могут использовать для городской электрички

— Мы обсуждали возможность продления электрички от остановочной платформы «Толмачево» до железнодорожного вокзала, но для этого нужно решить вопрос строительства второго железнодорожного моста, — сообщил в ходе прямого эфира губернатор Новосибирской области Андрей Травников. — В районе парка «Городское начало» сохранились опоры старого моста — «быки». Есть возможность установить на них второй пролет, и тогда у нас будет возможность организовать реверсивное движение. Это будет шаг о продлении электрички до аэропорта Толмачево.

По его словам, принципиальное решение о продлении проекта в РЖД принято, но сроки его реализации губернатор не назвал, отметив, что это программа акционерного общества.

Напомним, вопрос создания аэроэкспресса уже неоднократно поднимался в Новосибирской области. Однако, по словам губернатора, пока это решение не посчитали целесообразным. Поэтому речь идет только о продлении электрички.

— В Санкт-Петербурге в Пулково до сих пор не запустили аэроэкспресс, — напомнил Травников.

При этом пассажиропоток в аэропорту Новосибирска продолжает расти. В 2022 году был побит очередной рекорд по перевозке пассажиров — почти 7,6 млн человек. 9 февраля состоится официальный запуск первой очереди нового терминала аэропорта — двух зданий, что также будет способствовать увеличению его мощности.

Что касается дальнейшего развития «Городской электрички», то на 2023 год поставлены две задачи. Первое — это работа над превращением платформы «Пригородные просторы» в полноценный пересадочный центр, чтобы обеспечить комфортом сформировавшийся поток пассажиров. Второй приоритет — строительство платформы «Университетская». По словам Андрея Травникова, практически решены вопросы с общественниками, у которых были возражения по поводу размещения платформы, поэтому есть вероятность, что в этом году можно будет приступить к созданию проектно-сметной документации станции. По информации редакции, проект остановочной платформы «Университетская» обсуждался на заседании проектного офиса «Смарт Сити» на минувшей неделе.

Напомним, по данным Минтранса области, за 2022 год для проезда на работу, учебу, спортивные мероприятия новосибирцы воспользовались электропоездами «Городской электрички» почти 6 млн раз. Стоит также напомнить, что сейчас рядом с опорами старого моста идет строительство четвертого моста через Обь.

Ранее редакция сообщала о том, что для продления маршрута «Городской электрички» с левого берега в районе Северо-Чемского жилмассива на правый также нужно строительство моста.