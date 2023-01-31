Опоры старого моста через Обь могут использовать для городской электрички

— Мы обсуждали возможность продления электрички от остановочной платформы «Толмачево» до железнодорожного вокзала, но для этого нужно решить вопрос строительства второго железнодорожного моста, — сообщил в ходе прямого эфира губернатор Новосибирской области Андрей Травников. — В районе парка «Городское начало» сохранились опоры старого моста — «быки». Есть возможность установить на них второй пролет, и тогда у нас будет возможность организовать реверсивное движение. Это будет шаг о продлении электрички до аэропорта Толмачево.
По его словам, принципиальное решение о продлении проекта в РЖД принято, но сроки его реализации губернатор не назвал, отметив, что это программа акционерного общества.
Напомним, вопрос создания аэроэкспресса уже неоднократно поднимался в Новосибирской области. Однако, по словам губернатора, пока это решение не посчитали целесообразным. Поэтому речь идет только о продлении электрички.
— В Санкт-Петербурге в Пулково до сих пор не запустили аэроэкспресс, — напомнил Травников.
При этом пассажиропоток в аэропорту Новосибирска продолжает расти. В 2022 году был побит очередной рекорд по перевозке пассажиров — почти 7,6 млн человек. 9 февраля состоится официальный запуск первой очереди нового терминала аэропорта — двух зданий, что также будет способствовать увеличению его мощности.
Что касается дальнейшего развития «Городской электрички», то на 2023 год поставлены две задачи. Первое — это работа над превращением платформы «Пригородные просторы» в полноценный пересадочный центр, чтобы обеспечить комфортом сформировавшийся поток пассажиров. Второй приоритет — строительство платформы «Университетская». По словам Андрея Травникова, практически решены вопросы с общественниками, у которых были возражения по поводу размещения платформы, поэтому есть вероятность, что в этом году можно будет приступить к созданию проектно-сметной документации станции. По информации редакции, проект остановочной платформы «Университетская» обсуждался на заседании проектного офиса «Смарт Сити» на минувшей неделе.
Ранее редакция сообщала о том, что для продления маршрута «Городской электрички» с левого берега в районе Северо-Чемского жилмассива на правый также нужно строительство моста.
Фото пресс-службы ГК ВИС
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