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Опоры старого моста через Обь могут использовать для городской электрички

  • 31/01/2023, 13:58
Автор:
Городская электричка
РЖД включили этот проект в свою инвестпрограмму, но сроки его реализации пока не называются.

— Мы обсуждали возможность продления электрички от остановочной платформы «Толмачево» до железнодорожного вокзала, но для этого нужно решить вопрос строительства второго железнодорожного моста, — сообщил в ходе прямого эфира губернатор Новосибирской области Андрей Травников. — В районе парка «Городское начало» сохранились опоры старого моста — «быки». Есть возможность установить на них второй пролет, и тогда у нас будет возможность организовать реверсивное движение. Это будет шаг о продлении электрички до аэропорта Толмачево.

По его словам, принципиальное решение о продлении проекта в РЖД принято, но сроки его реализации губернатор не назвал, отметив, что это программа акционерного общества.

Напомним, вопрос создания аэроэкспресса уже неоднократно поднимался в Новосибирской области. Однако, по словам губернатора, пока это решение не посчитали целесообразным. Поэтому речь идет только о продлении электрички.

— В Санкт-Петербурге в Пулково до сих пор не запустили аэроэкспресс, — напомнил Травников.

При этом пассажиропоток в аэропорту Новосибирска продолжает расти. В 2022 году был побит очередной рекорд по перевозке пассажиров — почти 7,6 млн человек.  9 февраля состоится официальный запуск первой очереди нового терминала аэропорта — двух зданий, что также будет способствовать увеличению его мощности.

Что касается дальнейшего развития «Городской электрички», то на 2023 год поставлены две задачи. Первое — это работа над превращением платформы «Пригородные просторы» в полноценный пересадочный центр, чтобы обеспечить комфортом сформировавшийся поток пассажиров. Второй приоритет — строительство платформы «Университетская». По словам Андрея Травникова, практически решены вопросы с общественниками, у которых были возражения по поводу размещения платформы, поэтому есть вероятность, что в этом году можно будет приступить к созданию проектно-сметной документации станции. По информации редакции, проект остановочной платформы «Университетская» обсуждался на заседании проектного офиса «Смарт Сити» на минувшей неделе.

Городская электричка в Новосибирске

За 2022 год новосибирцы воспользовались городской электричкой почти 6 млн раз

Напомним, по данным Минтранса области, за 2022 год для проезда на работу, учебу, спортивные мероприятия новосибирцы воспользовались электропоездами «Городской электрички» почти 6 млн раз. Стоит также напомнить, что сейчас рядом с опорами старого моста идет строительство четвертого моста через Обь.

 

Ранее редакция сообщала о том, что для продления маршрута «Городской электрички» с левого берега в районе Северо-Чемского жилмассива на правый также нужно строительство моста

Фото пресс-службы ГК ВИС

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Рубрики : Власть Транспорт Город

Регионы: Новосибирск

Теги : открытие терминала Толмачево Городская электричка аэроэкспресс Толмачево


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