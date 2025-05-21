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Инвестиции в будущее: на Новосибирской ТЭЦ-4 заменят устаревший генератор

  • 21/05/2025, 16:40
Инвестиции в будущее: на Новосибирской ТЭЦ-4 заменят устаревший генератор
Вложения составят 460 млн рублей

На ТЭЦ прибыл генератор модели ТФ-32, рассчитанный на активную мощность в 32 МВт и оснащенный воздушным охлаждением, сообщили в АО «СГК-Новосибирск». Его задача – заменить устаревшее устройство на турбогенераторе под номером 5. Данная модернизация критически важна для предотвращения потенциальных поломок и обеспечения бесперебойного производства электроэнергии и тепла. Предыдущий генератор отработал свой ресурс, достигнув 65-летнего возраста.

По словам Игоря Трушина, заместителя главного инженера Новосибирской ТЭЦ-4, вместе с новым генератором будет установлена современная тиристорная система, управляемая цифровым котроллером, которая заменит устаревшую электромашинную. Это позволит более эффективно поддерживать стабильное напряжение в энергосистеме, особенно в аварийных ситуациях.

В процессе установки генератора также будет произведена замена электрооборудования, устройств релейной защиты и автоматики. В 2025 году инвестиции в эту область составят 249 миллионов рублей. Эти работы проводятся в рамках программы обновления оборудования станций Сибирской генерирующей компании (СГК).

Дмитрий Ниценко, директор Новосибирской ТЭЦ-4, отметил, что в ближайшие годы планируется реализовать и другие важные проекты, включая модернизацию турбогенератора №7 в 2026 году и замену генератора турбины №4 в 2027 году. Эти обновления позволят минимизировать риски повреждений оборудования и поддержать стабильное энергоснабжение.

Ранее редакция сообщала, что новосибирская ТЭЦ-5 ведет капитальный ремонт энергоблока.

Фото предоставлено пресс-службой СГК, автор: Константин Стремоусов

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Рубрики : Энергетика&ЖКХ Бизнес

Регионы: Новосибирcк

Теги : СГК Новосибирск


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