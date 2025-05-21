Новосибирская налоговая банкротит сразу несколько компаний

Межрегиональная инспекция Федеральной налоговой службы №17 по Новосибирской области 20 мая подала несколько заявлений с требованием признать региональные компании несостоятельными. Информация об этом размещена в картотеке арбитражных дел.

Самая крупная сумма исковых требований (51,1 млн рублей) заявлена к ООО «КТК Групп». По данным сервиса Контур.Фокус, компания была создана в 2016 году и предоставляет услуги по перевозкам автомобильным грузовым транспортом. Конечным владельцем организации является Наталья Мишина. На 10 февраля 2025 года у компании имелась задолженность по налогам на сумму 34,4 млн рублей. В октябре 2024 года кредитор Станислав Загорский опубликовал сообщение о намерениях обратиться в суд с требованием признать ООО «КТК Групп» банкротом.

Кроме того, налоговики хотят признать несостоятельной строительную компанию ООО «Мосты Сибири». В 2024 году она выступала подрядчиком по ремонту моста через реку Омь в Усть-Таркском районе, в 2025 году — двух мостовых сооружений в Кыштовском районе. Компания задолжала налоговой — 12,152 млн рублей.

Также поданы иски о несостоятельности ООО «Автомустанг», учредителя и руководителя которой (Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств) из-за долга в 18,488 млн рублей и ООО «Вест» (Деятельность автомобильного грузового транспорта) из-за долга в 12,462 млн рублей.

Ранее редакция сообщала, что «Фонд развития территорий» банкротит новосибирского застройщика, который занимался возведением дома на Серафимовича,21. Объект планировалось ввести в эксплуатацию в 2018 году, но он до сих пор заморожен.