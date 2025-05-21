Домашних питомцев в России заподозрили в распространении нового вируса

Александр Гинцбург, директор Центра имени Гамалеи, предупредил о высокой вероятности передачи вируса птичьего гриппа людям. Он призвал срочно создать прототип вакцины против H5N1.

Ученые не исключают, что переносчиками инфекции могут стать кошки. По данным Школы общественного здравоохранения Университета Мэриленда, опубликованным в журнале Open Forum Infectious Diseases, в 2023–2024 годах значительно выросло число случаев заражения домашних кошек вирусом H5N1. Из 607 зарегистрированных случаев в 18 странах более половины привели к гибели животных. Кошки чаще всего заражались при употреблении сырого мяса или молока, а также во время охоты на инфицированных птиц.

Вирус вызывает тревогу из-за способности мутировать в организме млекопитающих. Это может привести к его адаптации для передачи воздушно-капельным путём между людьми. В таком случае летальность может достигать 60%.

Новосибирские ветеринары утверждают, что в регионе подобных случаев не было.

— У нас в Новосибирской области официальных случаев заражения кошек вирусом птичьего гриппа нет. По крайней мере, нам про них ничего не известно. Все наши пациенты с подозрением на подобные заболевания проходили тестирование, но ни один анализ не дал положительного результата, — рассказала Atas.info Наталья Петрова, ветеринарный врач из Новосибирска

Елена Малинникова, заведующая кафедрой вирусологии РМАНПО Минздрава РФ, считает, что передача вируса от кошек к человеку маловероятна. Вирусу легче перейти от одного вида к другому через птиц или свиней. На данный момент речь идет скорее о теоретической возможности, чем о реальной угрозе.

Вирусы гриппа часто реассортируются. В одной клетке они смешивают фрагменты разных штаммов. Это делает их поведение крайне непредсказуемым.

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