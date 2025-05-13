Новосибирская ТЭЦ-5 ведет капитальный ремонт энергоблока. Инвестиции в проект составят 326 млн рублей. На долю энергоблока №3 приходится 17% доля от электрической мощности всей станции и 9% — тепловой мощности.

В АО «СГК-Новосибирск» рассказали, что после ремонта вырастет не только эффективность энергоблока (снизится расход тепла и повысится КПД), но и экологичность. Годовой расход угля может сократиться примерно на 18 тысяч тонн, или 300 вагонов.

Окончание работ запланировано на 18 июня.

Ремонтные работы осуществляет команда из двухсот человек — на разных этапах подключаются сотрудники компании Сибирьэнергоремонт СГК, самой станции, а также компании-подрядчика. Энергоблок уже прошел разборку и проверку состояния оборудования.

Напомним, общие вложения Сибирской генерирующей компании в ремонты и в инвестпроекты на пяти ТЭЦ Новосибирской области составят в 2025 году 8,3 млрд рублей.

Ранее редакция сообщала, что СГК завершила установку оборудования, связывающего зоны теплоснабжения двух ТЭЦ.