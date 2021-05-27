Концессионеру предъявили «контрафакт» и завышение стоимости работ

Представители областной и городской власти в рамках круглого стола и выездного совещания в ближайшее время детально изучат ход реализации концессионного соглашения по строительству четвертого моста через Обь. Такое решение приняла сессия горсовета Новосибирска, в ходе которой депутаты обозначили ряд болевых точек в реализации концессии. В настоящее время, как сообщил заместитель гендиректора ООО «Седьмая концессионная компания» (дочерняя компания ГК «ВИС») Евгений Фирсов, на объекте происходит переустройство сетей и ливневой канализации.

— Уже выполнена проходка под землей двух стволов между шахтами, — сообщает представитель компании-концессионера. — По сути это уменьшенная копия метрополитена. Это сделано, чтобы не закрывать движение наглухо. Поэтому проектной организацией было принято решение: проходить именно таким способом. Почему долго идут работы? Потому что столкнулись с рядом инженерных и технических проблем на местности. Почва очень водонасыщенная. Нам потребовалось изменить технологию, привлечь новые установки, производить усиление грунта, чтобы разобрать почву и отвести воду.

Что касается инженерно-технологических аспектов, то, как сообщил депутат Александр Бурмистров, тщательно изучив соответствующую документацию, он обнаружил, что при строительстве закупаются и используются более дешевые, чем заявленные в документах, материалы. В частности, вместо немецких используются трубы турецкого производства — иного качества и изготовленные по иным технологиям, но более дешевые по себестоимости. Как выяснил депутат, одна труба уже дала просадку почти на метр. Брака, по подсчетам Бурмистрова, уже выявлено на сотни миллионов рублей.

— Мы получаем риски демонтажа с последующим увеличением срока строительных работ еще на несколько лет, — заявил депутат. — Кто персонально будет нести ответственность за замену материалов на более дешевые и за судебные последствия по признанию этой трубы контрафактом? Нашло ли снижение затрат отражение в стоимости проекта? Будет ли сказано о снижении стоимости всей этой концессии? Мы можем принимать к эксплуатации объекты с отклонениями до 50 мм, но не 90 см.

Представитель компании-концессионера данный факт на сессии прокомментировать отказался. Это сделал руководитель МУП УЗСПТС Александр Мысик, фактически признавший наличие контрафакта. По словам Мысика, он не готов поставить подпись под данным объектом и отвечать перед городом за его последующую эксплуатацию.

— Действительно, на одной нитке коллектора есть просадка, — заявляет руководитель предприятия, отвечая депутату. — Мы об этой ситуации знаем. Очень плотно работаем и с подрядчиком, и с концессионером по выработке технического решения.

Об изменении стоимости проекта, правда, в сторону увеличения, говорит и независимый депутат Наталья Пинус, напоминая о первоначальных данных.

— Мы обсуждали стоимость строительства моста еще в декабре 2017 года, — рассказывает Пинус. — Я подняла цифры. Говорилось о сметной стоимости объекта в 34,3 млрд, 4,7 млрд из них — это вложения концессионера. Концессионер получал 47 млрд в течение 20 лет за счет платности или бюджета. Если бы этот проект мы делали не за счет концессионного соглашения, а выбирали подрядчика на торгах, то цена строительства бы упала. Если из сметной стоимости 2017 года убрать функцию платности, сметная стоимость была бы 33,7 млрд. При конкурсных процедурах цена бы снизилась. Бюджетных средств (29,6 млрд) было бы достаточно, чтобы построить бесплатный мост.

Сейчас, как сообщает депутат, появились новые данные.

— Цифры, которые представлены в документах, отличаются, — говорит Пинус. — Есть информация, что стоимость строительства вообще возросла до 43,5 млрд. При этом почему-то забыли посчитать НДС. Насколько я знаю, изменение условий концессионного соглашения — недопустимая история со стороны ФАС.

В ГКУ «Мост» уверяют, что цифры концессии в сторону возрастания не изменились.

— Стоимость строительства — 37,2 млрд: затраты областного бюджета — 2,7 млрд, СМЭ — 31,3 млрд, 26,2 млрд — это капитальный федеральный грант, 5,1 млрд — затраты концессионера, 3,1 млрд — прочие затраты на ремонт и содержание. Доход за срок эксплуатации — 47 млрд. рублей, — привел данные, отвечая на выступление Пинус, директор ГКУ «Мост» Юрий Алексеевский. — Откуда у вас какие-то другие цифры — непонятно.

Однако полноценно повлиять на озвученные депутатами вопросы и проблемы муниципалитет не в состоянии, так как заказчиком объекта выступает Новосибирская область.

— Я не вмешивался в дискуссию, — комментирует итоги обсуждения мэр Новосибирска Анатолий Локоть. — Понятно, что есть вопросы и желание прояснить ситуацию. Но решение принято. У нас выбор один — закончить эту стройку. Имею в виду «мы» в широком смысле, потому что ответственность за строительство и за подписание концессионного соглашения несет не муниципалитет, а субъект РФ. Давайте все-таки трезво относиться к ситуации, если мы хотим серьезно анализировать проблемы. Что касается экономических проблем — это площадка субъекта РФ. Мы даже сопроводить процесс не способны. Мэрия — не участник процесса. С точки зрения технических аспектов вопросы есть. Предлагаю на месте разобраться, как это все обстоит.

Напомним, что концессионный проект четвертого моста предполагает шестиполосную автодорогу с многоуровневыми развязками, создание нескольких путепроводов, надземные пешеходные переходы. Общая протяженность новой автодороги с учетом транспортных развязок, тоннелей и подходов к мосту превысит 5,1 км. Мост соединит улицу Ипподромскую с площадью Труда и пройдет параллельно существующему железнодорожному переходу. Он обеспечит выходы на федеральные трассы «Байкал», «Чуйский тракт» и «Сибирь».