В 2025 году в Новосибирске ожидается запуск четырех крупных инвестпроектов

На бюджетном комитете регионального парламента министр экономического развития Новосибирской области Лев Решетников рассказал об инвестиционных проектах, которые ожидаются к запуску на территории региона в 2025 году.

В начале года запланирован старт завода по переработке масличных культур в ПЛП «Южный» компании ООО «Маслов». Мощность первой очереди — переработка 1000 тонн сырья в сутки. Далее инвестор планирует строительство второго блока еще на 1000 тонн. Общий объём финансирования — 6,5 миллиардов рублей, из них 3,5 миллиарда — первая очередь.

ООО «Новосибирский транспортный терминал» планирует открыть в ТЛЦ «Сибирский» третью очередь проекта. Напомним, первую очередь ТЛЦ компания запустила в октябре 2023 года. Ядро ТЛЦ — современный контейнерный терминал с развитой железнодорожной инфраструктурой, способной обеспечивать одновременное обслуживание нескольких полносоставных контейнерных поездов. Как сообщал председатель совета директоров ООО «Новосибирский транспортный терминал» Александр Кахидзе, после завершения строительства в 2025 году мощность терминала составит 1 млн ДФЭ в год. Общий объем инвестиций в проект — более 15 млрд рублей. В планах компании также начало реализации проекта по созданию Особой экономической зоны.

В будущем году должна завершить свой логистический проект Wildberries. Инвестор начал строительство в Новосибирске крупнейшего логистического комплекса компании в Сибири — более 150 тысяч кв. м. в августе 2023 года. Первую очередь проекта — 50 тысяч «квадратов» — планировалось ввести до конца 2023 года. В 2024 году комплекс уже активно работал. Запуск объекта на полную мощность запланирован на четвертый квартал 2025 года. Инвестиции в его возведение оценивались в 9,2 млрд рублей. Министр экономического развития региона Лев Решетников пояснял, что запуск крупного склада позволит создать в регионе 7 500 новых рабочих мест, местным предпринимателям — расширить ассортимент своей продукции на онлайн-платформе Wildberries, жителям региона — получать свои заказы еще быстрее.

В 2025 году также запланирован запуск Центра обработки данных «Сибирь» компании «Альфа-Финанс» (ГК «АльфаКом») на площадке Промышленно-логистического парка Новосибирской области (ПЛП). Соглашение о его создании область и инвестор подписали на Петербургском международном экономическом форуме-2022. На тот момент инвестиции в проект оценивались в 1,9 млрд рублей.

В 2026 году ожидается запуск производственно-логистического комплекса ООО «Патриот НСК» (входит ГК «Патриот»). В Новосибирской области компания намерена реализовать проект по строительству крупного производственно-логистического комплекса с общим объёмом инвестиций порядка 10 млрд рублей и 1000 новых рабочих мест. Предприятие планирует оказывать полный комплекс логистических услуг, а также наладить выпуск садовой и силовой техники с высокой степенью локализации производства.

На 2027 год крупнейшим проектом в области с привлечением инвесторов пока остается новая очередь Академпарка, где сейчас идет подготовка инфраструктуры.

Ранее редакция приводила слова министра финансов Новосибирской области о том, что в 2025 году область пока не планирует начинать новые объекты из-за сокращения бюджета развития.