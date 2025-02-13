Ребёнка с кардиостимулятором в кишечнике спасли врачи в Новосибирске

Трёхлетний мальчик родился с редкой, но опасной для жизни аритмией, которая встречается всего у одного из 25 тысяч новорождённых. Чтобы помочь ему выжить, доктора имплантировали ему кардиостимулятор, который поддерживает работу сердца.

Кардиостимулятор был размещён в верхней части живота малыша. Электроды были прикреплены к правому предсердию и верхушке правого желудочка, чтобы поддерживать правильный ритм сердца.

Спустя три года мальчик был госпитализирован в барнаульскую больницу с высокой температурой и признаками кишечной непроходимости. Кардиостимулятор в месте его установки не обнаруживался.

— На рентгенографии подтвердилось то, что казалось невероятным: устройство не только сумело мигрировать в брюшную полость, преодолев барьер из мышцы и брюшной стенки, но и проникло непосредственно в кишечник, продолжая при этом исправно работать и задавать необходимый ритм сердцу, — говорится в сообщении Центра Мешалкина.

Дальнейшие исследования показали, что кардиостимулятор проник в организм через кишку и продвигался по ней, но не мог полностью покинуть тело.

Отрыв или инфицирование электродов могли стать причиной гибели от сердечного заболевания. В то же время сквозное повреждение брюшной и кишечной стенок уже вызвало закупорку кишечника.

Ребенок был доставлен санавиацией в Новосибирск, где его смогли спасти врачи из Центра Мешалкина и Новосибирской областной клинической больницы. После курса антибактериальной терапии на 10-й день ребенок был выписан в удовлетворительном состоянии.

Во всём мире зафиксировано лишь несколько случаев, когда кардиостимулятор самопроизвольно перемещался в брюшную полость.

— Такая история — впервые в практике российских врачей. Мы не знаем точной причины столь грозного осложнения, возможно, это комплекс факторов, один из которых — малоподвижный образ жизни пациента, что связано с особенностями его здоровья, — рассказал Илья Сойнов, врач — сердечно-сосудистый хирург НМИЦ им. ак. Е.Н. Мешалкина, доктор медицинских наук.

Ранее редакция сообщала о том, что хирурги Новосибирска успешно восстановили отрезанную кисть мужчине. Операция продолжалась несколько часов.