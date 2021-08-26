Инвестор намерен начать строительство инфекционной больницы в Новосибирске уже в этом году

Комплекс инфекционной больницы планируется возвести вблизи города Новосибирска – в посёлке Садовый. Больница рассчитана на 504 койко-места, её общая площадь составит около 35 тыс. кв. м. В составе комплекса планируется 6 лечебных отделений, отделения функциональной диагностики, реанимации, интенсивной терапии, рентгенологическое отделение, а также 4 лаборатории, оперблок в комплексе с родовым отделением. Медицинское учреждение будет оснащено современным высокотехнологичным оборудованием. Объект будет оборудован вертолётной площадкой для санитарной авиации, что позволит принимать пациентов из отдалённых районов области. Ориентировочная стоимость проекта оценивается в 4,6 млрд рублей. 3 млрд планируется привлечь из средств федерального бюджета.

Проект будет реализован в рамках государственно-частного партнёрства (ГЧП). Инициатором строительства выступает инвестиционно-строительный холдинг «К1». Проект будет осуществлён совместно с АО «Газпромбанк». Инвестор намерен ввести больницу в эксплуатацию уже в четвёртом квартале 2022 года.

Напомним, ранее с инициативой строительства новой больницы Андрей Травников обратился в правительство и Госдуму РФ. Предложение главы региона получило поддержку со стороны правительства РФ – в постановление о принятии федерального бюджета на 2021-2023 гг. была внесена рекомендация о выделении средств на строительство нового медицинского учреждения.

Андрей Травников подчеркнул, что типовой проект использовать при постройке многопрофильной инфекционной больницы было невозможно:

— Это не моногоспиталь для больных с одним диагнозом, тем же коронавирусом. В этой больнице могут одновременно находится пациенты с 20 и более различными нозологиями. Поэтому пришлось разрабатывать индивидуальный проект.