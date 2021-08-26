На ОбьГЭСе требуют отставки начальника управления пассажирских перевозок

Инициативная группа жителей микрорайона «ОбьГЭС» «Нам не все равно» требует отставки начальника управления пассажирских перевозок мэрии Новосибирска Владимира Кондаурова с занимаемой должности. Как пояснил корреспонденту Infopro54 лидер группы Игорь Недоступ, поводом для этого послужила попытка ликвидации маршрутки №5, соединяющей Чемской бор и станцию метро «Студенческая».

— Была попытка этот маршрут убрать с 1 сентября, — рассказывает Игорь Недоступ. — Решение принимал конкретный чиновник — начальник управления пассажирских перевозок мэрии Кондауров. Но мы восстали. Будем настаивать, чтобы конкурс на этот маршрут был проведен до 19 сентября 2021 года, до выборов, чтобы были уверены, что 5 лет маршрут будет работать.

Городская власть со своей стороны аргументирует данное решение предстоящей заменой маршрутных такси на более вместительные автобусы. Как говорят чиновники мэрии, во-первых, это позволит перевозить большее количество пассажиров при незначительной разнице в скорости. В муниципалитете сообщают, что в адрес перевозчиков-маршруточников периодически поступают жалобы на переполненность транспортных средств или на то, что они не выходят на маршрут. Данные аргументы чиновников по итогам совещания в мэрии Новосибирска приводит депутат горсовета Антон Бурмистров (КПРФ).

— Уже закуплены новые автобусы, в этом году запланировано еще одно поступление, в том числе на 88-й маршрут, — рассказывает депутат на своей странице в соцсети. — Поэтому этот шаг неизбежен, как я понимаю. Но делать его необходимо продуманно, и, самое главное, информировать население и разъяснять все тонкости. Ну и налаживать работу общественного транспорта, чтобы на автобусе было приятно и быстро добираться до пункта назначения.

По мнению коллеги Бурмистрова по депкорпусу Светланы Каверзиной (независимая, в горсовете работает в составе коалиции «Новосибирск 2020»), данная мера необходима из-за претензий к перевозчикам-маршрутчикам в плане безопасности дорожного движения и в плане оборота черного нала. Однако, по мнению собеседника редакции, муниципальная власть поторопилась с ее реализацией.

— Такое решение принято прошлым созывом горсовета, — говорит депутат. — Кроме того, есть федеральный закон №220, где говорится о необходимости переходить на регулируемый тариф и безналичную оплату. Стратегически это решение правильное. Но есть проблема в том, что в мэрии поторопились. Вначале надо было купить и доставить в город новые автобусы, пустить их по маршруту (от «ОбьГЭС» до ТЦ «Мега». — Ред.), а потом уже убирать маршрутки. В этом отношении я мэрию не поддерживаю, хотя она сделала правильный шаг в части ликвидации маршруток в пользу муниципального транспорта.

Пока решением мэрии маршрут №5 сохраняется до марта следующего года. Но, как было сказано выше, этого местным жителям недостаточно.

— Наша команда четко определила требования: отстранить от занимаемой должности Кондаурова, объявить конкурс на 5 лет, — сообщает Игорь Недоступ. — В противном случае, мы, инициативная группа граждан «Нам не все равно» микрорайона ОбьГЭС, вынуждены будем консолидировать свои усилия с Игорем Украинцевым и Дарьей Карасевой и поддержать их инициативу по отзыву Локтя с поста мэра.

Напомним, что депутат горсовета Игорь Украинцев («Зеленые», в горсовете Новосибирска работает в составе депобъединения «Лига эффективности) и депутат Заксобрания Дарья Карасева («Новые люди») ранее инциировали процедуру отзыва Анатолия Локтя с поста мэра Новосибирска.

По информации мэрии Новосибирска, маршрутные такси №1 «Ул. Твардовского — Вокзал Новосибирск-Главный» и №5 «Центральный корпус — Чемской бор» продолжают обслуживание пассажиров, несмотря на окончание сроков действия свидетельств и маршрутных карт. По решению мэра Новосибирска Анатолия Локтя, до закрытия в 1 квартале 2022 этих маршрутов (в рамках утвержденной программы постепенного замещения транспорта малой вместимости маршрутами регулярного тарифа) маршрутки №1 и №5 будут выполнять перевозки на условиях временной работы.