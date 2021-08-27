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Россия полностью возобновила авиасообщение с тремя странами

  • 27/08/2021, 10:06
Автор:
Новости туризма
27 августа сняты ограничения на полеты в Доминикану, Южную Корею и Чехию.

Согласно данным ТАСС, Доминикана, Южная Корея и Чехия стали первыми тремя странами, на полеты в которые Россия полностью сняла ограничения с начала пандемии. В остальные разрешённые для посещения страны пока действуют полётные квоты.

На данный момент ни одна авиакомпания не сообщила о дополнительном запуске рейсов в эти страны.

При этом Чехия остаётся закрытой для туристов, прилететь туда может лишь гражданин страны, пассажир с видом на жительство и человек, направляющийся на учёбу или лечение. То же самое касается и Южной Кореи. Полёты в Доминикану были открыты с начала августа, рейсы в страну выполняет только чартерная компания Azur Air. О своем интересе к направлению также заявлял «Аэрофлот», но пока компания не анонсировала точную дату старта полетов.

По решению оперштаба Россия с 27 августа в три раза увеличит число регулярных рейсов в Египет по маршрутам Москва — Хургада и Москва — Шарм-эш-Шейх — с пяти до 15 рейсов в неделю на каждом маршруте. Более того, авиакомпании смогут запустить рейсы в эти два египетских города из каждого российского региона, из которого разрешены международные полеты с частотой раз в неделю на каждом направлении.

На данный момент Росавиация еще не утвердила список авиакомпаний и маршруты, по котором будут возобновлены полеты. Ранее все доступные квоты на полеты в Египет выбрала авиакомпания «Россия». Авиасообщение с курортами Египта по маршрутам Москва — Хургада и Москва — Шарм-эш-Шейх возобновили с 9 августа. Но речь пока идет только о регулярных полетах, чартерные перевозки, прекращенные в ноябре 2015 года после крушения самолета «Когалымавиа» над Синаем, не возобновлены.

Фото: pixabay.com автор: DaniloBueno

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Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : ограничения новости туризма авиаперелёты


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