Инвестор хочет вложить 30 млрд рублей в промышленно-логистический парк под Новосибирском

Компания ООО «Инженерные сети трейд» приобрела 359 га земли между Толмачевским шоссе и федеральной трассой «Иртыш» — территорию бывшей ТЭЦ-6 (Проект свернули в 90-х годах. — Ред.) — у ООО «Сибирская генерирующая компания» в январе 2022 года. Инвестор анонсировал планы по строительству на площадке промышленно-логистического парка. Планируемый объём инвестиций в новый ПЛП он оценил в 30 млрд рублей. Проект парка планируют представить правительству Новосибирской области, сообщает информационно-аналитическое агентство «Центр деловой жизни».

— Однако, начав освоение участка весной, инвестор обнаружил, что с принадлежащего участка площадью около 93 га срезан грунт. В то же время, по соседству, на территории «Пригородных просторов», появился холм земли выше 5-этажного дома, предназначенной якобы для благоустройства. Руководство «Инженерных сетей трейд» подало заявление о краже порядка 500 тысяч тонн грунта на сумму 300 млн рублей. Ситуацией с кражей грунта озаботился Росприроднадзор, в ведении которого проблемы деградации земель, —пишет директор ЦДЖ Андрей Кузнецов. — Как пропажа столь крупного объёма земли стала возможной? Более 20 лет участок, выделенный под ТЭЦ-6, пустовал. Как будто бы у него не было хозяина. Во всяком случае, такое ощущение сложилось у соседей, которые взялись осваивать территорию, не утруждаясь оформлением согласований. Жители «Пригородных просторов», к примеру, привыкли ходить и ездить через территорию ТЭЦ-6. А застройщик проложил там коммуникации инженерной инфраструктуры, никак не обозначенные на картах, доставшихся новому владельцу участка от прежнего. Отсюда и инциденты вроде повреждения подземного кабеля.

По его словам, попытки инвестора оградить свою территорию не понравились местным жителям. В итоге начал разворачиваться конфликт, которые выплескивается в СМИ. Далее выяснилось, что под участком ТЭЦ-6 проходят стоковые воды от микрорайонов. Они впадают в озеро Безымянное, не включённое в реестр водных объектов Новосибирской области. По поводу слива соседских отходов «Инженерные сети трейд» снова подали жалобу в Росприроднадзор, назначена проверка.

Ещё одним неприятным открытием стало расположение трёх многоквартирных домов «Пригородного простора» ближе положенного 3-метрового отступа от границы участка «Инженерных сетей трейд». Нарушение допустимого расстояния может осложнить освоение территории инвестором. В связи с этим «Инженерные сети трейд» заявили иски к собственникам жилья о демонтаже самостроев. Третьим лицом к делам привлечена компания-застройщик. В начале ноября первый процесс начнут рассматривать по существу в Новосибирском районном суде.

— «Инженерные сети трейд» готовит в правительство масштабный инвестпроект, реализация которого требует исключения любых не прояснённых вопросов. В том числе, по земле, по границам, по экологической безопасности. Поэтому времена вольного обращения с окрестностями в «Пригородных просторах» подходят к концу, —- комментирует Кузнецов. — Вместе с тем, соседство с новым ПЛП принесёт новые выгоды жителям микрорайонов. Проект «Инженерных сетей трейд» предполагает создание 12 тысяч современных рабочих мест. Многие вакансии достанутся местным жителям, которые, таким образом, избавятся от необходимости тратить на дорогу до работы по 1,5-2 часа в день.

Микрорайон «Пригородный простор» застраивает девелопер Андрей Кузнецов. Работы по возведению ЖК начались в 2010 году. Сейчас в нем проживается несколько тысяч жителей.

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