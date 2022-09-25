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Будут ли проиндексированы социальные выплаты и льготы по ЖКХ?

  • 25/09/2022, 10:19
повышение тарифов ЖКХ
В России сдвинули сроки повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

Правительство РФ перенесло индексацию тарифов на газ, передачу электроэнергии, водо- и теплоснабжение с 1 июля 2023 года на 1 декабря 2022 года. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте Минэкономразвития РФ.

— За счет данного решения более полутора лет индексации тарифов проводиться не будет. Следующая индексация произойдет только 1 июля 2024 года. Перенос сроков вызван необходимостью обеспечения бесперебойной работы и развития инфраструктуры ЖКХ по всей стране, сохранения предоставления качественных жилищно-коммунальных услуг для населения. Индексация тарифов необходима для обновления теплотрасс, водопроводов и других объектов, — поясняют в ведомстве.

Изменение стоимости затронет холодную и горячую воду, электроэнергию, тепло, газ и твердые коммунальные отходы. Предельный уровень индексации тарифов с 1 декабря 2022 года для населения по стране не превысит 9%. Иными словами, средний ежемесячный платеж на одну семью из трех человек в месяц, при реализации этих тарифных решений вырастет на 324 рубля, с 1 июля 2024 года — на 248 рублей в месяц и с 1 июля 2025 года — на 221 рубль в месяц. Вместе с тем, окончательное решение об уровне индексации в конкретном регионе будет принимать правительство субъекта РФ.

ФАС России проконтролирует соблюдение утвержденных предельных индексов и не допустит необоснованного роста.

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Одновременно с этим индексация всех социальных выплат в 2023 году будет произведена, исходя из значения фактической инфляции 2022 года. Соответствующие проекты законов были поддержаны на заседании правительства в четверг и будут внесены в Государственную думу в составе бюджетного пакета. Перенос повышения тарифов на 1 декабря 2022 года означает, что размер индексации социальных выплат будет рассчитан уже с учетом данного решения.

Кроме того, как и прежде, сохраняются все существующие льготы и меры социальной поддержки населения. Например, в среднем, если платеж за «коммуналку» превышает 22% совокупного дохода семьи, то граждане могут оформить субсидию. Её могут оформить не только собственники, но и наниматели жилья. При условии, что имеют в нем постоянную регистрацию. Субсидия назначается на 6 месяцев. Потом нужно подавать новое заявление. Если подать документы с 1 по 15 число, субсидию начислят в этом же месяце. Если с 16 числа, компенсация придет в следующем месяце. Для этого необходимо обратиться в МФЦ, соцзащиту, центр жилищных субсидий или подать заявление через портал «Госуслуг».

Размер данной субсидии варьируется в зависимости от региона. В регионах нормативы расходов на ЖКУ могут быть ниже.

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Также действую федеральные льготы на ЖКХ до 50% за газ для отдельных категории потребителей. Например, участников ВОВ, ветеранов боевых действий, героев труда и т.д. Кроме того, регионы сами устанавливают льготы по тарифу на газ для пенсионеров, многодетных семей, для детей-сирот и т.д.

Что касается тарифов на электроэнергию, то регионы самостоятельно устанавливают льготные тарифы, снижая их на 30%, для жителей в сельских населенных пунктах, а также для горожан, у которых есть электроплиты.

В Минэкономразвития РФ напоминают, что рост регулируемых тарифов долгое время сдерживался — правительство РФ в последние 3 года индексировало тарифы до 2 раз ниже инфляции. Это позволяло контролировать их индексацию, делая ее более плавной и безболезненной потребителей.

Напомним, в Новосибирской области с 1 июля 2022 года тарифы выросли на 9%. До этого предельный индекс роста планировался на уровне 5,2%.  С января 2022 года в регионе на 25% выросли тарифы на капремонт. К увеличению ремонтных работ это не привело.

 

Ранее редакция приводила мнение эксперта о том, как «окрасить» деньги на модернизацию сетей ЖКХ в тарифе и быстрее расселить аварийное жилье. 

Фото pixabay.com — Skitterphoto

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Рубрики : Общество Власть

Регионы: Россия Новосибирск

Теги : субсидии на ЖКХ социальные выплаты Повышение тарифов ЖКХ льготы на ЖКХ


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