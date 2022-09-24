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Для привлечения граждан к программе догазификации им добавляют льготы

  • 24/09/2022, 16:05
газификация частного дома
А также снова увеличивают количество населенных пунктов в которые придет газ.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников поручил в целях интенсификации работ по подключению домовладений к газу назначить в муниципалитетах ответственных лиц от районных администраций рангом не ниже заместителей глав для работы со специалистами ООО «Газпром газораспределение Томск» в части выбора местоположений для газораспределительных станций и выбора трасс в районах, куда природный газ по сети придёт впервые. Это Чистоозёрный, Купинский, Баганский и Карасукский районы. Об этом Травников сообщил на заседании регионального штаба по газификации.

Кроме того, решением главы региона увеличена компенсация газификации — стоимости внутридомового газового оборудования для льготников — с 50% до 100%. При этом установлена верхняя граница цены такого оборудования — не более 100 тыс рублей.

Напомним, газификация населённых пунктов Новосибирской области осуществляется в рамках инвестиционной программы ПАО «Газпром» на период 2021-2025 годы. Регион подключает к газу ежегодно по 8-10 тысяч домовладений. В соответствии с утверждённой программой газификации подлежат 32 населённых пункта (9700 домовладений): 2 — в Ордынском районе, 4 — в Новосибирском, 6 — в Черепановском, 10 — в Сузунском и 10 — в Искитимском районе. Кроме того, в программу включены мероприятия по реконструкции и техническому перевооружению 6 газораспределительных станций.

В этом году на Петербургском международном экономическом форуме между правительством Новосибирской области и ПАО «Газпром» было подписано дополнение к программе, в рамках которого планируется газификация нескольких перспективных районов региона. Это решение позволило вдвое увеличить число населённых пунктов в программе газификации Новосибирской области (плюс к программе — 33 населённых пункта, 31307 домовладений).

8 сентября правительство региона направило в ПАО «Газпром» предложения по газификации новых населённых пунктов для включения в программу. В список вошло 117 населённых пунктов или 15507 домовладений.

Объём финансирования мероприятий в рамках дополнения к программе, по текущей оценке, составит 23,5 миллиарда рублей (средства ООО «Газпром газификация»).

На 17 сентября жители области подали уже более 22 тысячи заявок на догазификацию и к границам более 3 тысячи домов газ уже подведен. Всего в областном плане-графике 60 тысяч домовладений, которые можно газифицировать до 2024 года.

 

Ранее редакция сообщала о том, что «Газпром» продвигает идею «газовой ипотеки»

Фото пресс-службы правительства Новосибирской области

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Рубрики : Общество Власть

Регионы: Новосибирск

Теги : компенсация за газификацию Догазификация Новосибирская область газификация частного дома


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