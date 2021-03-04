Инвесторам проектов в сфере гостиничного бизнеса предоставят льготные кредиты

Теперь предприниматели, реализующие инвестпроекты в сфере гостиничного бизнеса, смогут получить финансирование по ставке от 3 до 5% годовых. Срок действия кредитного договора – до 15 лет включительно, сообщили в пресс-службе регионального минэкономразвития.

Согласно постановлению Правительства РФ, российским банкам будет возмещена из федерального бюджета ключевая ставка ЦБ РФ по льготным кредитам, выданным инвесторам в сфере туризма.

Отмечается, что льготный заём получат организации, у которых нет задолженности по зарплатам перед работниками и просроченных налоговых платежей. Потенциальный заёмщик не должен находится в процедуре ликвидации или банкротства.

Полученные средства можно направить на строительство или реконструкцию зданий для размещения гостиниц (не менее 3*), площадью не менее 5 тыс. кв. м или с фондом от 120 номеров. Также разрешается инвестировать в отели, расположенные в многофункциональных комплексах и занимающие более 10% его площади. В программе смогут принять участие номера в офисных, торгово-развлекательных центрах, спортивно-оздоровительных комплексах, конгресс-центрах, на горнолыжных трассах.

Предполагается, что реализация программы привлечёт в отрасль новых инвесторов, простимулирует создание качественной инфраструктуры на территории туристских кластеров, что в свою очередь повысит их привлекательность для туристов.