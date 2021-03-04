СГК использует золошлаки для рекультивации площадки в Новосибирске

Сибирская генерирующая компания планирует при помощи золошлаковых материалов восстановить крупный участок в Ленинском районе Новосибирска — вблизи улицы Большая. Это бывшая промплощадка Новосибирского металлургического завода им. Кузьмина. В марте подрядчик СГК приступает к проектированию, работа должна быть завершена к декабрю 2021 года. По предварительным оценкам, на выполнение всех работ потребуется не менее трех лет, сообщили в пресс-службе СГК.

— Площадь участка под рекультивацию, объем необходимых золошлаковых материалов станут известны по результатам выполнения проектных работ. По предварительным подсчетам, общая площадь территории под рекультивацию может составить около 15 га — рассказал директор по реализации золошлаковых материалов СГК Петр Саньков. — Из нашей практики работы в других регионах — материала для рекультивации, как правило, требуется от 0,3 и более 1 млн куб. метров, все зависит от конкретного участка, сложности проекта.

Отмечается, что после проведения рекультивационных работ, в том числе восстановления плодородного слоя, СГК вернет участок муниципалитету в хозяйственный оборот (карта участка – на портале СГК Онлайн). Далее земля может быть использована согласно перспективному плану развития города.

Всего на золоотвалах всех пяти ТЭЦ Сибирской генерирующей компании в Новосибирской области накоплено порядка 21 млн куб. метров золошлаков. Планов строить новые золоотвалы нет ни в Новосибирске, ни в любом другом регионе присутствия СГК, подчеркнул Петр Саньков. Компания ведет переговоры по использованию золошлаковых материалов в нескольких отраслях экономики, а также инвестирует в современные системы отбора сухой золы на станциях.

Всего в настоящее время СГК принимает участие в рекультивации четырех участков в двух регионах Сибири: в Красноярском крае и Кузбассе.

В Кемерове продолжаются работы по проекту рекультивации неэксплуатируемого золоотвала №1 Ново-Кемеровской ТЭЦ. Технический этап рекультивации рассчитан на 10 лет — до 2029 года, биологический (создание плодородного слоя) — до 2030 года.

В Новокузнецке Кемеровской области продолжается выполнение работ по рекультивации нарушенных земель выработанной шахты «Байдаевская» в Орджоникидзевском районе: проект рассчитан на период с 2017 по 2022 год.

В Назарове Красноярского края в 2021 году начались работы по рекультивации опытно-промышленного участка «Ачинский» — отработанного участка угольного разреза «Назаровский». Проект рассчитан на 7 лет.

В Минусинске Красноярского края в 2021 году завершаются работы по техническому этапу рекультивации нарушенного земельного участка карьера на промплощадке завода Электрокомплекс. По завершении СГК займется рекультивацией карьера в Минусинском районе, вблизи сельского поселения Селиванихинский сельсовет.

В среднем площадь одного земельного участка для рекультивации варьируется от 6,5 до 20 га, пояснил Петр Саньков. Исключения могут составлять проекты рекультивации собственных золоотвалов станций, где площадь может достигать порядка 70 га.

На всех предприятиях СГК, включая станции в Сибири, в Свердловской области и на Дальнем Востоке, запасы золошлаков составляют сегодня порядка 390 млн куб. метров. Только по проектам рекультивации СГК планирует в ближайшие годы использовать свыше 10 млн куб. метров золошлаковых материалов. В настоящее время по четырем участкам поставки золошлаковых материалов составляют суммарно около 6 млн куб. метров из расчета на весь период реализации проектов.