Инвесторов позвали по грибы

ГК «Маслянинское лукошко» вышла на этап, желанный для любого агропромышленного стартапа, — взаимодействие с федеральными розничными сетями. В состав ГК входит две бизнес-единицы: грибная ферма ООО «Маслянинское лукошко» и ТПК «Лукошко», которая и налаживает взаимодействие с розницей. Процесс этот компания начала с «Магнита», где уже представлены сырые грибы в расфасовке, а сейчас в финальной фазе переговоры с еще с одной розничной сетью, в чьих гипермаркетах и супермаркетах будет представлена переработанная продукция.

— Это очень большая федеральная сеть, — пояснил Игорь Кузнецов, генеральный директор ТПК «Лукошко». — Названия ее я пока оглашать не буду, но контакт с этой сетью — событие с «долгоиграющим» эффектом. По большому счету путь на общероссийский рынок. Хотя начнем мы, конечно, с Новосибирска, с их местного распределительного центра. В отличие от «Магнита», там будет другая товарная линейка — не только сырые грибы, но и маринованные, грибная икра в разных рецептурных вариациях: икра по-корейски, икра по-итальянски, грибы в соусе для итальянской пасты.

— Усиление розничной составляющей проекта — это первая из задач, для которой нам нужны инвесторы, — сказал Андрей Ловейко, генеральный директора ГК «Маслянинское лукошко». — Задача-максимум по рознице — прийти в премиальные сети западной России — во «ВкусВилл» и подобные. У нас есть рецептура, ассортиментный ряд, готовый к запуску пищевой цех, мы его покупаем в рассрочку. Ждем реакции рынка. Если хорошо пойдет, нужны будут инвестиции, чтобы сделать производство еще более тиражным — радикально поднять его с нынешних 12-13 тысяч банок в месяц. Нынешний объем — это пока именно объем розничного дебюта. Вторая составляющая — запуск фирменных розничных отделов в Новосибирске. Для этого нам тоже нужен компаньон. Оптимизм по этому поводу основан на итогах нашего участия в различных ярмарках. Очень хорошие отзывы публики. Грибной порошок с пряностями и без — предложение для сферы HORECA. Основа для производства соусов, супов-пюре, добавка к блюдам. Очень удобный и «быстрый» в работе ингредиент.

Для ускорения рыночной экспансии ГК «Маслянинское лукошко» объявила о поиске партнеров-инвесторов.

Объемы, на которые «Маслянинское лукошко» хочет выйти, — это 15-16 тонн сырого гриба ежемесячно. Часть этих грибов компания планирует поставлять в торговые сети в сыром виде, остальное будет направлять на переработку — в рамках своего же комплекса.

— Хотим также расширить линейку выращиваемых грибов, разнообразить субстраты, — добавил Андрей Ловейко. — В планах: шиитаке, эринги, опята (опенок зимний, опенок тополиный). Эринги тоже из рода вешенок, они более дорогие по технологии выращивания, но пока непонятно, как рынок воспримет их в большом объеме.

Примечательно, что темами для инвестиционной активизации является не только наращивание розничных продаж и расширение ассортимента, но и комплексный, концептуальный рост. В частности, освоение вообще необычных для ассоциативного ряда слова «грибы» товарных групп. У россиян пока очень консервативное кулинарное осмысление этого продукта — либо жареные, либо маринованные. Тогда как новинки способны вызвать яркий когнитивный диссонанс.

— Это разработки наших научных партнеров — студентов-технологов, магистрантов кафедры пищевых технологий, — пояснил Андрей Ловейко. — Например, фитнес-питание из сухих грибов — батончики. Да, грибы с шоколадом и грибы с карамелью — звучит непривычно, но апробацию разработки прошли хорошо. Более того, возможны даже десерты из грибов. Для тиражирования идеи нужно оборудование, но на него пока нет своих ресурсов. Мы и так почти все оборудование создали своими силами — университетская предыстория позволяет. Мы пришли готовой командой из IT-индустрии. Большая часть оборудования — самостоятельные разработки. Впрочем, даже готовую покупную технику пришлось переделывать по части автоматизации. 80% — это именно наша техника, самостоятельно созданная.

Еще два перспективных инвестиционных направления пролегают чуть дальше от взора рядового покупателя, но для грибоводов-новаторов они важны не меньше. Это индустриальная конвертация отработанного субстрата, на котором выращиваются вешенки, и производство ценного фармацевтического и косметологического сырья.

— По большому счету в этом часть ответа на часто задаваемый нам вопрос «Почему вешенки, а не шампиньоны?» — рассуждает Андрей Ловейко. — Ведь именно шампиньон — это такой канонический плантационный гриб. Но вешенки интереснее. Интереснее не в простейшем понимании этого слова — не в смысле оригинальности, не по принципу «зато не шампиньон, зато не как у всех». Нет, все тоньше. Вешенки интереснее по обилию полезных свойств, по кулинарной ценности. Во-первых, вкус вешенки гораздо ярче и богаче нюансами. Во-вторых, в них, как и во всех других целлюлозоразрушающих грибах, нет ботулотоксинов. Ботулизм могут вызвать только почвенные грибы, а древесные — никогда. В-третьих, вешенка — мощный гепато- и онкопротектор. Гриб содержит статины, помогающие в профилактике инсультов и инфарктов. Наконец, вешенка содержит природный полисахарин β-глюкана плевран. Он способствует активизации тонкой настройки иммунной системы. Иммунологическое лечение плевранами — одно из самых безопасных.

В планах компании — производство β-глюкана плеврана. Организовать его намерены рядом с действующими фермами. В этом году предприниматели уже опробовали производство плеврана высокой очистки. Поставлять продукцию они хотят за рубеж — в качестве сырья для косметологии и фармацевтики. Объем инвестиций в проект бизнесмены не озвучивают.

И, наконец, даже субстрат, на котором рос гриб, обладает коммерческим потенциалом. Когда гриб отжил, образуется клетчатка, разложенная на сахара, этот субстрат становится ценным кормом для животных. Он также интересен как сырье для целлюлозной индустрии — для производства биоразлагаемой упаковки. Но для масштабного развития этой темы у ГК сейчас нет человеческого ресурса — в штате 25 человек, и все, как говорится, загружены работой по полной.

Форсировать развитие бренда посредством фрачайзинга создатели проекта в ближайшем будущем не планируют

— Мысли о франшизе были на старте, но пока не готовы к такому способу развития, — констатирует Ловейко. — Пока нет уверенности, что технологии отработаны до уровня надежного редуплицирования, до уровня кейсов. Это не перфекционизм, это реализм. Это достаточно сложная тема, многие нюансы сложно передать механически. Кейсы нужно создавать кропотливо, а нам пока не до того. Такой путь развития возможен, но он не первоочередной. Легкость грибоводства — это вообще медиа-иллюзия. Помните, бум грибной темы в интернете начался 10-15 лет назад, оформлен он был по принципу «Ваши деньги растут сами». Но на самом деле бизнес этот тонкий и сложный. Кстати, оба предприятия учреждены физическими лицами, никаких юридических учредителей у нас нет. И никаких кредитов ни у каких банков мы не брали — развиваемся за счет собственных средств.

Всего в проект «Маслянинское лукошко» создатели вложили чуть больше 60 млн рублей. Операционной окупаемости пока не достигли — выйти на нее компания намерена за эту осень.

— Сейчас имеем регулярные расходы около 1,5 млн рублей в месяц, — говорит Ловейко. — Доходы пока меньше этого уровня. Но рассчитываем, что в ноябре эту планку пройдем. В ноябре выйдем на 11 тонн сырых грибов месяц и 2,5 млн рублей прибыли, что позволит превысить уровень регулярных расходов, выйти на операционную окупаемость. Проекту 3,5 года, если считать с момента регистрации первого юридического лица. А сейчас, этой осенью, мы вышли на фазу масштабного дебюта в рознице и поиска инвестора для расширения проекта. Эта осень для нас — время роста. Впрочем, осень — это, в принципе, грибная пора!

Фото автора