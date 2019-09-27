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В Сибири зарегистрирован 50-тысячный абонент мобильной связи «Ростелекома»

  • 27/09/2019, 10:07
Количество активных абонентов мобильной связи «Ростелекома» в Сибири превысило 50 тысяч.

В августе 2019 года юбилейная SIM-карта была выдана новому клиенту цифрового оператора. Им стала группа компаний из Кемерова, которой принадлежит сеть автозаправочных станций «Перекресток Ойл».

— Наша компания обслуживает более 90 АЗС в Кемеровской области, Красноярском крае, Республике Тыва и Хакасии. Все наши сотрудники на заправках, включая операторов, слесарей и топливозаправщиков, подключены к корпоративным SIM-картам. Раньше мы работали с другим мобильным оператором. Но предложение «Ростелекома» показалось интересным и выгодным, в том числе пакетная рассылка cмс-сообщений и бесплатные звонки на корпоративные номера, — рассказал специалист отдела маркетинга ГК «Перекресток Ойл» Михаил Панченко.

Заместитель директора Кемеровского филиала — директор по работе с корпоративным и государственным сегментами «Ростелекома» Егор Кочнев поздравил юбилейного клиента и вручил подарок представителю компании «Перекресток Ойл». Чествование прошло 26 сентября и совпало с Днем компании «Ростелекома».

«25 сентября «Ростелеком» празднует День компании. Приятно, что к этой дате число наших абонентов сотовой связи достигло круглой цифры — пятьдесят тысяч. Надеюсь, что наши партнерские отношения с новым клиентом будут крепкими и долгосрочными», — сказал Егор Кочнев.

«Ростелеком» оказывает услуги мобильной связи в Сибири с 2016 года.  В числе абонентов компании — государственные органы власти, представители малого и среднего бизнеса, крупные предприятия, а также физические лица. Мобильная связь предоставляется как самостоятельная отдельная услуга, так и в пакетном предложении с другими сервисами «Ростелекома»: высокоскоростным доступом в интернет, телевидением, виртуальной АТС.

— Развивая мобильную связь, мы помогаем удовлетворить телекоммуникационные потребности наших клиентов и предлагаем им пакетные предложения, которые включают целый набор услуг одного оператора с единым счетом и центром обслуживания, — отметил Вячеслав Куц, заместитель директора макрорегионального филиала — директор по работе с корпоративным и государственным сегментами макрорегионального филиала «Сибирь» ПАО «Ростелеком».

Воспользоваться сотовой связью «Ростелекома» можно практически во всех регионах Сибири. Звонки между мобильными и городскими номерами оператора бесплатные. Для новых абонентов действует акция: при приобретении SIM-карты «Ростелекома» в пакете с высокоскоростным доступом в интернет, абонентская плата за мобильную связь не взимается. А на дополнительные цифровые услуги предоставляется скидка 50%. Подробную информацию можно получить на сайте rt.ru или по бесплатному телефону 8-800-1000-800.

Фото предоставлено пресс-службой компании

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