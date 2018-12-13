Инвесторы готовы вложить 1,8 млрд в инфраструктуру утилизации ТКО

— Важным направлением в теме создания инфраструктуры является взаимодействие в формате ГПЧ-проектов там, где инвестору это интересно. У нас идет работа по таким проектам в городах Татарск, Барабинск и Тогучин. В совокупности эти три объекта смогут обслуживать 8 районов области, — рассказал на пресс-конференции в ТАСС министр ЖКХ Новосибирской области Денис Архипов.

По его словам, сейчас в правительстве по существующему регламенту отрабатывается предложение от частного инвестора по реализации этого проекта.

— Это формат концессионного соглашения. Есть два механизма его заключения: инициатива со стороны концедента, то есть государства, либо частная инициатива. В данном случае — это инициатива инвестора. Есть определенный регламент согласования и утверждения данного соглашения. Сейчас проходит эта процедура, — добавил Архипов.

Заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Семка уточнил, что речь идет об объекте размещения и комплексной сортировки отходов, в процессе работы которого инвестор планирует извлекать полезные фракции.

— Частная инициатива по строительству объектов по сортировке и переработке отходов в трех базовых точках. Барабинская зона — это Барабинско-Куйбышевская агломерация, Татарск — это близлежащие районы и Тогучин. В трех местах — это инициатива одного частного инвестора, — констатировал Семка. — В качестве потенциального инвестора выступает компания ООО «Чистый город».

Директор ООО «Чистый Город» Вячеслав Зыков пояснил InfoPro54, что инициатива по реализации этого проекта исходит от предприятий, входящих в Ассоциацию предприятий переработчиков отходов «Экология Сибири». В Барабинске этот проект планирует реализовывать «Чистый город».

Представители Ассоциации предприятий по обращению с отходами «Экология Сибири» планируют за счет собственных и привлеченных средств построить три комплексных полигона для захоронения отходов со станциями сортировки ТКО с полигонами для захоронения отходов. Они рассчитаны на утилизацию мусора на территории Барабинского кластера (Барабинский, Куйбышевский и Здвинский районы), Татарского кластера (Татарский, Усть-Тарский, Венгеровский и Чановский районы) и Тогучинского района. Каждая станция рассчитана на прием в среднем 60 тысяч тонн ТКО в год, но нагрузка может варьироваться. Для сравнения, в Барабинской и Татарской зонах расчетный объем образования мусора — по 60 тысяч тон в год, в Тогучинском районе — 40 тысяч.

Объем инвестиций в один проект — 600 млн рублей. Вячеслав Зыков подчеркивает, что необходимое для предприятия оборудование производится на территории России — это совместная разработка российских и шведских промышленников.

— Я в этом бизнесе работаю с 2004 года. Изучал опыт сортировки и переработки отходов в разных странах мира. На предприятиях, которые мы хотели бы построить, будут внедряться мои запатентованные разработки, — говорит собеседник InfoPro54. — Мы усовершенствовали технологию, применяемую нашими новокузнецкими коллегами.

Он уточняет, что сортировку будет проходить весь входящий поток ТКО. По предварительным оценкам, на полигон поедет 55-60% от поступившего объема для захоронения. 40-45% пойдут на переработку, в том числе мелкая фракция, которую направят на изготовление технологического грунта. Он будет применяться для нужд предприятия и позволит использовать меньше природных ресурсов.

— Этот проект не вступает в конфронтацию с тем, который продвигает действующий региональный оператор ООО «Экология-Новосибирск» (В 2016 году компания получила концессию на строительство рядом с Новосибирском двух мусоросортировочных заводов. — Ред.) Скорее, мы партнеры, так как задача регоператора — перевести весь процесс обращения с отходами в области в законодательное русло, — считает Зыков. — Названные районы оказались неохваченными из-за удаленности от Новосибирска.

— Уже определены места для строительства полигонов, сейчас идет процесс согласования земельных участков. С учетом той «горячей» ситуации, которая происходит вокруг полигонов «Экологии-Новосибирск», площадки сразу были выбраны подальше от населенных пунктов, — говорит он.

Директор «Чистого города» отметил, что инициаторам проекта еще придется защищать указанные в концессии тарифы, но констатирует, что фактически они будут едиными для области, хотя в районах себестоимость утилизации мусора выше, чем в городе — из-за «длинного логистического плеча» и меньшего объема образуемых отходов.

С момента подписания договора концессии инвесторы готовы запустить объекты в эксплуатацию через 3,5 года, с учетом времени на подготовку и согласование документации. Рассчитаться с финансирующими организациями планируется через 12 лет после запуска. После этого инвесторы будут возвращать собственные вложенные средства. Роль государства в концессии, по словам Вячеслава Зыкова, потенциальные концессионеры видят в выделении земельного участка, установлении справедливого тарифа на утилизацию ТКО, а также гарантировании объема отходов, которые должны поступать на полигон. Это будет обеспечением возврата вложенных в проект средств.

ООО «Чистый Город» образовалось в 2009 году. Первым знаковым событием компании стало строительство и запуск предприятия по обезвреживанию опасных отходов в Новосибирском районе. Сегодня компания осуществляет комплексное управление отходами предприятий, которое включает сборку, транспортировку, обезвреживание отходов 1-4 класса опасности; переработку (рециклинг) отходов, говорится на сайте «Чистого города». Новосибирская областная Ассоциация предприятий по обращению с отходами «Экология Сибири» создана в 2010 году, по инициативе предприятий, занимающихся обезвреживанием опасных отходов (ООО «Чистый город», ООО «Утилитсервис», ООО «Демеркуризация», ООО «Альбион-С», ООО «Эховторресурс», ООО «СибВторресурс», ООО «ЭкоФлай», ООО «Тайгер-Сибирь», ООО «Чистый город-2», ООО «Полимеррецикл»).

Фото с сайта компании ООО «Чистый город»