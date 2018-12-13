Инновации — новый виток развития

Задел на будущее

— Одним из самых ярких моментов в инновационном секторе Новосибирской области в 2018 году, безусловно, является разработанный План развития Новосибирского научного центра как территории с высокой концентрацией исследований и разработок — «Академгородок 2.0», — считает заместитель председателя Исполкома Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение» (МАСС), Алексей Фурсов.

Основанием для указанной разработки стал перечень поручений Президента Российской Федерации В.В. Путина от 18.04.2018 № Пр-656 (пункт 4).

Если сам глава государства обратил внимание на Новосибирск, а не на Сколково или Казань, то в Москве видят потенциал и уникальность Новосибирской области и Академгородка. Понимают, что в регионе сосредоточен большой объем инновационных разработок, что у нас сформировались лидеры новых отраслей. Например, ООО «ОКСИАЛ.РУ» (OCSiAl), АО СКТБ «Катализатор».

Фурсов напоминает, план «Академгородок 2.0» разработан до 2035 года и предусматривает, что общее число реализованных к 2035 году проектов составит:

— по развитию научной и инновационной инфраструктуры — 31 проект;

— по развитию социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры (софинансируемые из федерального бюджета) — 43 проекта;

— по развитию социальной и инженерной инфраструктуры (финансируемые за счет средств консолидированного бюджета Новосибирской области) — 25 проектов.

— Таким образом в 2018 году создан задел на многие годы вперед для начала нового витка развития научного, технологического и инновационного сектора Новосибирской области, — констатирует Фурсов.

Начальник департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии Новосибирска Александр Люлько заявляет, что программа «Академгородок 2.0» для города — дополнительная возможность не только появления новых разработок, но и внедрения инноваций.

Взаимный интерес

Алексей Фурсов считает, что в Новосибирске в последнее время серьезно активизировалось взаимодействие предприятий и науки, и эта тенденция находится в русле политики государства.

— 27 ноября в Москве прошло очередное заседание Совета по науке и инновациям при президенте Российской Федерации. Глава государства поручил усилить взаимодействие научных и промышленных организаций в части создания прикладных технологий и разработок. Новосибирск в данном вопросе занимает одну из лидирующих позиций в России, — подчеркивает Фурсов.

В качестве примера он приводит созданный на базе инжиниринговой школы Института катализа СО РАН Научно-производственный комплекс «СКТБ Катализатор» —национального лидера в сфере разработки и производства катализаторов и адсорбентов для промышленности. В прошлом году компания вошла в рейтинг «ТехУспех» как лидер по объемам экспорта продукции.

Кроме того, собеседник InfoPro54 отмечает, что в городе появляются совершенно уникальные и передовые проекты, которые пока звучат фантастически, но глубоко проработаны и в будущем имеют шансы на реализацию. Например, совместный проект «СибНИА им. С. А. Чаплыгина» и ООО «Консалтинг и новые технологии» — аэроэстакадный транспорт.

— Повышенный интерес вызвало производство модульных котельных установок, паровых и водогрейных котлов, а также котельно-вспомогательного оборудования, в результате чего на некоторых предприятиях, с которыми велись переговоры, принято решение рассмотреть оборудование в рамках реконструкции и модернизации существующих котельных, — рассказывает Алексей Фурсов.

Большой интерес, по его оценке, на рынке вызвала технология инфракрасного обогрева АГЗУ (автоматизированных групповых замерных установок) и БМА (блоков местной автоматики), а также результаты внедрения инфракрасных панелей на объектах нефтегазовых компаний. Проведенные сравнительные испытания показали, что применение инфракрасных панелей обеспечивает 24% экономию потребляемой мощности по сравнению со стандартно применявшимися нагревательными устройствами.

Сетевые организации, представленные в ХМАО, высоко оценили перспективность применения накопителей электроэнергии для удаленных изолированных территорий, с целью снижения затрат на топливо и повышения надежности их электроснабжения.

Проверено на практике

В 2018 темой года в сфере инноваций, по мнению Александра Люлько, стало активное использование системы искусственного интеллекта (ИИ) для улучшения качества жизни людей. Это общемировая тенденция, и Новосибирск здесь находится в общем тренде, а в ряде направлений и формирует его. Например, в нашем городе системы ИИ продвигает компания ООО «iVoice Технолоджи».

— iVoice — это платформа для создания голосовых ботов и тиражирования отраслевых решений на базе генерации и распознавания речи. Демонстрировалась на форуме «Технопром-2018» на стенде Новосибирска, — поясняет Люлько. — Сейчас она внедряется в комплектацию «умных остановок», сеть которых формируется в городе. Работает она так — человек нажимает на кнопку, называет голосом нужный адрес или организацию, на экране появляется карта города с указанием месторасположения нужного здания и показываются маршруты транспорта, на которых можно добраться до него.

Кроме того, он отметил, что системой заинтересовались учреждения здравоохранения. Робот отвечает на телефонные звонки в регистратуру и записывает пациентов к врачу. Такая система уже внедряется в ряде медицинских учреждений — ГБУЗ «Государственная Новосибирская областная клиническая больница», ООО «Авиценна», ООО ЦСМ «Здравица», клинике НМИЦ им академика Е.Н. Мешалкина, в МП «Новосибирская аптечная сеть». Следующая разработка на основе искусственного интеллекта в помощь врачу — электронный секретарь: врач говорит, а компьютер сразу заполняет карточку пациента и печатает справки. В ближайшее время такие системы могут быть внедрены в ЖКХ, в полицию, в скорую помощь.

Глава департамента мэрии также отметил, что к реализации инновационных проектов охотно подключается бизнес, что особенно актуально на фоне дефицита городского бюджета. Например, предприниматели принимают участие в создании модулей теплых «умных остановок» — «Сбербанк», ООО «Русские блины».

По его оценкам, в Новосибирске неплохо идет внедрение различных разработок для людей с ограниченными возможностями здоровья. Например, технология ООО «Сурдофон» (венчурный проект ООО «УК «Ломоносов Капитал», актив РАТМ Холдинга) позволяет переводить язык жестов глухонемых на стандартный язык и наоборот, что упрощает взаимодействие инвалидов с социумом. Пилотная установка размещена в «Аптеке №1» (Трудовая, 7 / Красный проспект, 31). Кроме того, компания выиграла конкурс ПАО «Сбербанк» и сейчас устанавливает свою систему в офисах банка, где она также позволяет решить проблему коммуникаций.

Значимым для города проектом, по словам Люлько, является коляска-вездеход CaterWil компании ООО «Катэрвиль», которая может преодолевать препятствия и даже подниматься и спускаться по лестничным маршам. Сегодня разработчики из «Катервиль» продолжают ее совершенствование, в частности, создали коляску, управляемую при помощи импульсов головного мозга.

Системы с ИИ ставятся в школы («Умная школа») и частные дома («Умный дом»). Они позволяют отслеживать ситуацию на объекте в комплексе: электро-, тепло- и водоснабжение, экономить ресурсы (до 30%), исключить человеческий фактор во нештатной ситуации.

Технологии искусственного интеллекта внедряются и в транспортную сферу Новосибирска. В 2018 году в городе запущен пилотный проект регулирования транспортных потоков на улице Станционной.

— Эта система доказала свою эффективность, и сейчас разрабатывается проект по ее внедрению на других улицах города, — говорит Люлько. — Хочу подчеркнуть, что у нас все разработки отечественные, например, светофоры новосибирской фирмы ООО «Сибирские светофоры». Это позволяет существенно удешевить проект.

Вектор развития

— В целом считаю, что у разработок в сфере искусственного интеллекта, в том числе направленных на создание нормальных условий жизни для людей с ограниченными возможностями, большое будущее, — рассуждает Александр Люлько. — Интересные перспективы у персонифицированной медицины. У нас в Новосибирске много хороших ИТ-компаний, замечательная техническая и научная школа, поэтому можно создавать большие базы данных, чтобы получать информацию по каждому человеку. Думаю, что у Новосибирска есть все шансы войти в число лидеров в этом направлении не только в стране, но и в мире.

В разных сферах города активно продвигается интернет вещей (IoT). Как недавно сообщала пресс-служба компании МТС, количество SIM-карт, используемых клиентами компании для IoT в датчиках городского и жилищного хозяйства Новосибирска, с начала года увеличилось практически в 1,5 раза. Сегодня в интернете вещей участвуют около 50% всех работающих на бизнес-рынке SIM-карт МТС. Среди государственных компаний, действующих в Новосибирской области, высоким спросом пользуются сервисы телеучета данных и решения Smart City, наибольший интерес к которым демонстрируют предприятия ЖКХ. Сегодня в Новосибирске доля придомовых датчиков и электросчетчиков, подключенных к SIM-картам МТС, составляет около 30% в общем количестве IoT-устройств МТС. В Новосибирске клиентами компании в области мониторинга коммунальных ресурсов являются такие крупные организации, как АО «НовосибирскЭнергосбыт», МУП «Горводоканал», МУП «Теплоэнергоресурсосбережение», ООО СГК (СИБЭКО), ЗАО «Управляющая компания «СПАС-Дом» и другие. Сервисы IoT также пользуются активным спросом у финансовых компаний новосибирского региона: треть от всех М2М-подключений в сети МТС приходится на мониторинг банковского оборудования. Далее по востребованности среди предпринимателей Новосибирска следуют датчики охранно-пожарной сигнализации и удаленного контроля доступа на территорию. В этом секторе задействовано более 20% общего числа IoT-сервисов МТС в Новосибирске. Еще 15% занимают сервисы удаленного контроля за сотрудниками и транспортными средствами.

Он также напоминает, что в Институте теплофизики СО РАН ведется разработка комплексной программы по решению проблемы обращения с твердыми коммунальными отходами. Технологию планируется протестировать на мусорном полигоне, расположенном между Академгородком и поселком Кольцово. Она позволяет сортировать разные виды отходов (их планируется запускать во вторичную переработку), а из оставшейся массы получать тепло и электроэнергию.

К перспективам 2019 года он также относит более широкое использование беспилотных летательных аппаратов. Они будут применяться для контроля и получения оперативной информации за состоянием крыш домов, уборкой снега, размещением рекламных конструкций и торговых точек и т.д.

Алексей Фурсов считает, что одним из основных трендов 2019 года будет дальнейшее развитие рынков Национальной технологической инициативы (НТИ). Такой вывод можно сделать исходя из основной повестки IV Съезда инженеров Сибири, собравшего почти 400 делегатов со всех сибирских регионов. В течение двух дней они обсуждали создание дорожной карты «Технет-Сибирь», которая позволит сибирским предприятиям выйти на перспективные рынки, наладить производство инновационной продукции, повысить производительность труда и достигнуть положительного эффекта для региональных экономик.

— Сегодня Ассоциация «Технет» в масштабах России обеспечивает взаимодействие между участниками рынков Национальной технологической инициативы (НТИ). Теперь планируется еще более активное привлечение сибирских предприятий к этому взаимодействию. Подписанное соглашение между исполкомом МА «Сибирское соглашение» и Ассоциацией «Технет», позволит оперативно получать информацию о лучших российских практиках в сфере НТИ и предлагать эту информацию регионам, — говорит Фурсов.

В каждом регионе Сибири, по его словам, есть свои конкурентные преимущества для развития в рамках того или иного рынка НТИ. При этом Новосибирская область обладает уникальными для России институциональными и инфраструктурными условия для осуществления инновационной деятельности, а также большим числом разнопрофильных научных и инновационных организаций, способных оказать поддержку в развитии инновационного сектора в рамках межрегионального взаимодействия.

Институциональные и инфраструктурные условия развития рынка инноваций в Новосибирской области:

— Научно-технологический парк Новосибирского Академгородка;

— Научно-технологический парк в сфере биотехнологий в наукограде Кольцово Новосибирской области;

— Инновационный Медико-Технологический Центр (ИМТЦ);

— НП «СибАкадемСофт» — ИТ-кластер Новосибирской области.

Точки роста в разрезе научных и инновационных организаций (по версии МАСС):

— Институт ядерной физики СО РАН — является одним из ведущих мировых центров по ряду областей физики высоких энергий и ускорителей, физики плазмы и управляемого термоядерного синтеза, осуществляет выпуск современных ускорителей, интенсивных источников синхротронного излучения и другой уникальной техники.

— ООО «Фабрика биополимеров», ООО «Нооген» и другие дочерние предприятия Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН: ведут прикладные исследования в области создания first-in-class биофармацевтических препаратов. Среди крупных российских и зарубежных фармацевтических производителей-партнеров — Такеda, Bayer, ООО «ФармЭко», ООО «ОЗОН», ООО «Микроген».

— Селекционно-семеноводческий центр Института цитологии и генетики СО РАН — реализует проект создания новых сортов картофеля с заданными характеристиками на основе современных селекционно-генетических технологий. Объем инвестиций от зарубежных партнеров в проект составляет 500 млн рублей.

— Компанией OcSiAl (базовая научная школа — Институт теплофизики СО РАН) создано производство одностенных углеродных нанотрубок с уникальными для мирового рынка технико-экономическими характеристиками.

— Научно-производственный комплекс «СКТБ Катализатор» (инжиниринговая школа — Институт катализа СО РАН) — национальный лидер в сфере разработки и производства катализаторов и адсорбентов для промышленности. В прошлом году компания вошла в рейтинг «ТехУспех» как лидер по объемам экспорта продукции.

— Компании лабораторной диагностики (ООО «Вектор-Бест», ООО «Медико-биологический Союз», ООО «Биосан» и другие) разрабатывают продуктовые линейки на всех современных диагностических платформах, основанные на научных достижениях Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН, ГНЦ вирусологии и биотехнологии «Вектор». Новосибирские предприятия занимают более 50% российского рынка лабораторной диагностики.

— Коллективами из Института автоматики и электрометрии СО РАН и на основе его научных разработок были созданы компании: ООО «Торнадо Модульные Системы», ЗАО «СофтЛаб-НСК», ООО «Сигнатек», ООО «Инверсия-файбер», ООО «Инверсия-сенсор», ЗАО «Дифракция», ООО «Корвет», ООО «Электроконнект», ООО «Унискан», ООО «ВМК-Оптоэлектроника», ООО «Медтех».

— Филиал ИФП СО РАН «КТИПМ» выполняет разработку, изготовление, исследования и испытания оптико-электронных приборов и систем, в том числе тепловизионных, на основе охлаждаемых и неохлаждаемых многоэлементных фотоприемных устройств, телевизионных и низкоуровневых телевизионных приборов для оборонных ведомств.

— Группа компаний «ТИОН» разрабатывает и производит промышленные решения в вопросах, связанных с чистотой и безопасностью воздушной среды на основе компетенций и разработок Института Катализа СО РАН. Компания, созданная в 2006 году, сейчас имеет оборот около 1 млрд рублей, создано более 250 новых рабочих мест.

Фото: баз- Юлия Данилова, фото экспертов предоставлены пресс-службами