Инвесторы-производственники Красноярского края получат новые налоговые льготы

В комитете по экономике и налоговой политике заксобрания Красноярского края депутаты согласовали ко второму чтению два проекта законов: о выделении налоговых льгот для предприятий, заключивших с регионом специальные инвестиционные контракты (СПИК 2.0). Льготы будут касаться налога на имущество и налога на прибыль.

— В первом предлагается снизить налог на имущество для организаций — участников СПИК 2.0 в области производства бумаги и бумажных изделий. В течение пяти первых налоговых периодов он составит 5 процентов суммы налога, исчисленной к уплате; затем, в течение еще пяти лет, — 15 процентов суммы налога, — говорится в сообщении пресс-службы заксобрания Красноярского края.

По словам вице-премьера регионального правительства Сергея Верещагина, у края есть потенциальный инвестор в одном из самых перспективных направлений — производстве целлюлозы. Речь идет о строительстве биотехнологического деревоперерабатывающего комплекса в Богучанском районе, где предполагается создание около 2,5 тыс. новых рабочих мест. Общий объем инвестиций оценивается в 220 млрд рублей, бюджетный эффект — в 28 млрд рублей. Напомним, ранее сообщалось, что строительством комплекса занимаются «Роквелл Капитал» в лице «Тайга Богучаны» (Является дочерним обществом инвестиционной компании «Роквелл Капитал») и ВЭБ.РФ.

Во втором законопроекте предлагается установить для налогоплательщиков — участников СПИК 2.0 во всех сферах, входящих в перечень правительства РФ, пониженную ставку налога на прибыль организаций в размере 5 процентов.

Оба проекта закона будут рассмотрены на заседании сессии 6 октября.

Специальный инвестиционный контракт (СПИК 2.0) — это соглашение между инвестором и государством, согласно которому инвестор обязуется реализовать инвестиционный проект на территории РФ, а государство в течение срока действия СПИК обеспечивает стабильность условий ведения бизнеса и предоставляет инвестору меры стимулирования, предусмотренные соглашением.

Ранее редакция сообщала, что на Красноярском экономическом форуме обсуждался вопрос о расширении мер поддержки инвестпроектов за счет увеличения списка получателей инвестиционного налогового вычета и специнвестконтракта.