В России может вырасти количество территорий с особыми экономическими условиями

На Красноярском экономическом форуме «Сибирь: экономика будущего», прошедшем на минувшей неделе, участники обсудили механизмам поддержки развития в стране преференциальных территорий в текущей экономической ситуации.

— Ключевым приоритетом в сложившихся условиях должна стать переориентация в стране на внутренний спрос и внутреннего потребителя. Кроме того, необходимо применить системный и последовательный подход в части внесения федеральных изменений по механизмам поддержки инвестиционных проектов, в том числе Специального инвестиционного контракта (СПИК), Соглашения о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК), инвестиционного налогового вычета, а также оказания поддержки инвесторам по предоставлению налоговых льгот, — считает министр экономического развития Новосибирской области Лев Решетников.

Межрегиональная ассоциация руководителей предприятий (МАРП) уже второй год предлагает расширить список отраслей, которые могут рассчитывать на получение инвестиционного налогового вычета. В частности, в феврале, выступая на Совете по развитию промышленности и предпринимательства при правительстве Новосибирской области, совета МАРП и совета НГТПП, президент «Межрегиональной ассоциации руководителей предприятий» (МАРП), генеральный директор ООО «Сибирская юридическая компания» Сергей Карпекин в очередной раз говорил, что нужно расширять сферы применения инвестиционного налогового вычета. Пока он актуален только для предприятий обрабатывающей промышленности, но в экономике региона есть достаточное количество отраслей, которые также могут использовать эту налоговую льготу.

В ходе дискуссии эксперты также отметили, что для повышения конкурентоспособности экономики Сибири важно увеличивать число преференциальных территорий.

Отметим, что в Новосибирской области в список преференциальных территорий входят территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) Горный и Линево. Обсуждались перспективы создания свободной экономической зоны в «Смарт Сити».