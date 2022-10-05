В Республике Алтай планируют создать кинокластер

В Республике Алтай собираются создать кинокластер, сообщает пресс-служба правительства региона. Идею должны проработать на первом Горно-Алтайском кинофоруме, который пройдет в регионе с 9 по 12 октября. Это первое профессиональное мероприятие для представителей киносообщества республики.

Мероприятие состоится в кинотеатре «Голубой Алтай». Модератором форсайт-сессии выступит киноэксперт, руководитель исследовательских проектов факультета креативных индустрий НИУ ВШЭ Олег Иванов. В качестве федеральных экспертов также приглашены руководитель департамента кинематографии и цифрового развития Минкультуры России, продюсер, киновед Дмитрий Давиденко, продюсер, заместитель исполнительного директора Фонда поддержки регионального кинематографа Дмитрий Якунин, сценарист, креативный продюсер «Газпром-Медиа Холдинга» Георгий Рюмин, продюсер, сценарист, писатель, представитель студии «Лукфильм» Альберт Рябыше, президент гильдии сценаристов Союза кинематографистов России Алексей Алешковский.

— Цель сессии — провести анализ существующей ситуации и разработать дорожную карту по развитию регионального кино и создания кинокластера в Республике Алтай. Будут обсуждаться вопросы создания в регионе кинокомиссии и введения рибейтов, кинообразование, активизация местного киносообщества, вопросы производства и проката фильмов, — говорится в сообщении пресс-службы правительства Республики Алтай.

Как отмечаю различные эксперты, потребности в создании аудиовизуального контента в современных условиях возрастают. При этом требуются не только игровые и анимационные фильмы, но и документальный, образовательный, просветительский, рекламный, информационный контент.

В рамках образовательной программы будет организован мастер-класс-тур по пяти районам республики для выявления талантливой молодежи, способной к обучению киноспециальностям, которые в будущем смогут составить костяк профессионалов региона.

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